Programa oficial completo de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2025 en Zamora

El programa de las Ferias y Fiestas de San Pedro en Zamora incluye casi medio centenar de actuaciones musicales y actividades para todos los públicos del 20 al 29 de junio. Este es programa oficial, día a día y hora a hora.

PROGRAMA SAN PEDRO 2025

SABADO 21 DE JUNIO

11.00 a 14.00.-PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina

12.00.- Pasacalles de la XXXII MUESTRA DE FOLKLORE

Grupo: Bajo Duero

Lugar: Zona Centro

18.00 a 21.00.-PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina

19.00.- MOLAN 2000 REGGAETON

Yandar y Yostin - Lucenzo - Danny Romero -Dr. Bellido - Buxxi

Charly Rodríguez - Ariel de Cuba y Dj Oscar Herrera, Adrian Cobos

y Tebe Rivera

Lugar: Recinto Ferial IFEZA

Entradas: desde 23 €

Puntos de Venta: molanlos2000.com

19.00.- BATALLA DE CHARANGAS

Concentración y pasacalles desde Plaza de La Marina hasta la Plaza Mayor

20.00.- Pasacalles de la XXXII MUESTRA DE FOLKLORE

Grupo: Tradymupo

Lugar: Zona Centro

20.00.-ESCENARIO SAN PEDRITO

“Cuentos de Lana” a cargo de Esmeralda Folgado

Lugar: Plaza del Maestro Haedo

20.30.- BATALLA DE CHARANGAS

Concurso de charangas

Lugar: Plaza Mayor

21.00.-Pasacalles de gigantes y cabezudos CAPITONIS DURII “EL CERCO DE

ZAMORA”

Recorrido: Av. Pz. de Toros, Ronda de San Torcuato, Pza. de Alemania, Alfonso IX, C. Santa Clara, Pza. Sagasta, C.Santa Clara, C. Pelayo, San Torcuato, Pz. de Alemania, Ronda de San Torcuato y Av. Plaza de Toros.

21.00.- ESCENARIO CATEDRAL

Concierto de copla a cargo de ESTELA RODRÍGUEZ

Lugar: Plaza de la Catedral

21.00.-ESCENARIO DEL CUZO

Concierto a cargo de "The Last Train"

Lugar: Plaza de Castilla y León

21.30.-ESCENARIO SAN PEDRITO

Pumuky circo chisme: Espera un momento...!!

Lugar: Plaza del Maestro Haedo

22.30.-ESCENARIO CAMPECHE

Haciendo el Indie

Lugar: Plaza de la Constitución

22.45.- ESCENARIO CATEDRAL

Noches Flamencas & Escuela de baile Carmen Ledesma

Cantaora: Dalila Salazar

Guitarra flamenca: Sergio Portales

Percusión: Aarón Salazar

Bailaoras: Carmen Ledesma y Alicia Almeida

Lugar: Plaza de la Catedral

23.00.- ESPECTÁCULO PIROTÉCNICO - DEMONIOS DE MONTBLANC

Recorrido: Plaza de Santa Lucía, Cuesta de San Cipriano, Plaza de Claudio Moyano. Para acudir al correfoc, la ropa recomendada es de algodón, con mangas y pantalones largos. Es importante cubrirse la cabeza con un sombrero y proteger los ojos y oídos. El calzado debe ser adecuado para correr o caminar

23.30.- CONCIERTO

ME FRITOS AND GIVE ME CHEETOS

Musikea Zamora

Urturi Dj

Lugar: Plaza Mayor

DOMINGO 22 DE JUNIO

11.00 a 14.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina

12.00.- Pasacalles de la XXXII MUESTRA DE FOLKLORE

Grupo: La Bigornia

Lugar: Zona Centro

18.00 a 21.00.-PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina

19.00.- Concurso de RECORTADORES

Lugar: Plaza de Toros

Colabora: Caja Rural

20.00.- Pasacalles de la XXXII MUESTRA DE FOLKLORE

Grupo: Don Sancho

Lugar: Zona Centro

20.00.- ESCENARIO CATEDRAL

Escuela de Baile ESCENA

"Baila tu vida vive tu escena"

Lugar: Plaza de la Catedral

20.30.-ESCENARIO SAN PEDRITO

Disco móvil infantil Cubimovil

Lugar: Plaza del Maestro Haedo

20.30.-CHARANGA LOS SIN MATICES

Plaza de la Marina hasta Plaza Sagasta

21.00.-ESCENARIO DEL CUZO

Concierto a cargo de OCTOBAND Y 980 CLOCKERS

Lugar: Plaza de Castilla y León

21.00.- PASACALLES a cargo de la Banda de Música de Zamora

Plaza de la Marina hasta Plaza Mayor

21.00.-ESCENARIO CAMPECHE

Concierto a cargo de SoulNSound

Lugar: Plaza de la Constitución

21.30.- CONCIERTO de MONDRA

El Portal de Carmen

Mucho Lirili y Poco Lerere

Lugar: Plaza Mayor

22.30.- ESCENARIO CATEDRAL

Concierto a cargo de SOLEDAD LUNA

Lugar: Plaza de la Catedral

LUNES 23 DE JUNIO

11.00 a 14.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina

18.00 a 20.00.- Animación en los barrios: PARQUE DE LOS JUEGOS para toda la familia

Barrio Siglo XXI. Parque Grande

18.00 a 21.00.-PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina

19.00.- Pasacalles de la XXXII MUESTRA DE FOLKLORE

Grupo: Ronduero

Lugar: Zona Centro

20.30.-ESCENARIO SAN PEDRITO

Magia cómica: Julito Rapado

Lugar: Plaza del Maestro Haedo

20.30.- Charanga TROPEZÓN y ROTATO

Plaza Mayor, Santa Clara, C/ Cortinas de San Miguel, Bajada de San Pablo,

Aparcamiento de la Ciudad Deportiva

21.00.-ESCENARIO DEL CUZO

Concierto a cargo de Kuatro

Lugar: Plaza de Castilla y León

21.30.- ESCENARIO CATEDRAL

JAZZAMORA SAN PEDRO 2025

Gilipojazz;

Lugar: Plaza de la Catedral

22.00.- ESCENARIO CAMPECHE

XIX CONCURSO DE KARAOKE CIUDAD DE ZAMORA

Lugar: Plaza de la Constitución

LA NOCHE DE SAN JUAN

23.30.- HOGUERA DE SAN JUAN

Lugar: Aparcamiento de la Ciudad Deportiva

Organizan: Peñas Zamoranas.

00.00.- RENOVATION EXPERIENCE

Discoteca Móvil

Lugar: Aparcamiento de la Ciudad Deportiva

El concejal de Promoción Económica, David Gago, en la presentación del programa. / Miguel Ángel Lorenzo

MARTES 24 DE JUNIO

11.00 a 14.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina

11.00 a 13.00.- Animación en los barrios: PARQUE DE LOS JUEGOS para toda la familia.

Barrio de San Lázaro. Plaza de la Puebla

12.00.- Pasacalles de la XXXII MUESTRA DE FOLKLORE

Grupo: La Morana

Lugar: Zona Centro

18.00 a 21.00.-PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina

19.00.-ESCENARIO SAN PEDRITO

Masterclass de baile moderno a cargo de la Escuela Escena

Edad: de 4 a 12 años

Lugar: Plaza del Maestro Haedo

19.15.- DESFILE DE INDUMENTARIA TRADICIONAL DE ZAMORA

Concentración en la Plaza del Maestro de grupos de folklore, asociaciones y

colectivos etnográficos y sociales, cofradías o agrupaciones de Águedas y todos aquellos particulares que quieran sumarse vistiendo a la usanza de la indumentaria tradicional de nuestras comarcas para participar en el desfile que se dirigirá por la C/ de San Torcuato, Pza. Sagasta, C/ Renova, Pza. Mayor, C/ Ramos Carrión, Pza. Viriato, Rúa de los Francos, Pza. de San Ildefonso

Organiza: Cofradía Virgen de la Concha

20.00.- MISA TRADICIONAL ZAMORANA

Eucaristía en la Iglesia de San Ildefonso, acompañada por el Coro de la Casa de Zamora en Valladolid y en el Ofertorio la ofrenda de productos de la tierra por los colectivos participantes y "baile del ramo" por el grupo de Coros y Danzas Doña Urraca

Lugar: Iglesia de San Ildefonso

Organiza: Cofradía Virgen de la Concha

Colabora: Ayuntamiento de Zamora y Caja Rural

20.30.-ESCENARIO SAN PEDRITO

Karaokid con Miguel Álvarez - Inadaptado

Lugar: Plaza del Maestro Haedo

21.00.-ESCENARIO DEL CUZO

Concierto a cargo de "Markfeel"

Lugar: Plaza de Castilla y León

21.30.- ESCENARIO CATEDRAL

JAZZAMORA SAN PEDRO 2025

CHUCHO VALDÉS; Royal Quartet

Entradas on line en Ataquilla: 30 € + gg

Punto de venta físico: Varone

Lugar: Plaza de la Catedral

21.00.-CHARANGA MANAITA

Plaza de la Marina- Plaza Mayor - La Horta

22.00.- ESCENARIO CAMPECHE

XIX CONCURSO DE KARAOKE CIUDAD DE ZAMORA

Lugar: Plaza de la Constitución

23.00 .- SELVATIKA SUMMER PARTY XL

Lugar: Pza. San Julián del Mercado

MIÉRCOLES 25 DE JUNIO

11.00 a 14.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina

11.00 a 13.00.- Animación en los barrios: PARQUE DE LOS JUEGOS para toda la familia.

Barrio de Pinilla. Plaza Peñausende

18.00 a 21.00.-PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina

19.00.-JUEGOS DE MESA EN LA CALLE

Con presencia de autores zamoranos

Juegos de Rol (inscripción: apuntame linea zamora)

Juegos de cartas, miniatura, juegos rápidos y catan

Lugar: Jardines del Castillo

19.30.- Pasacalles de la XXXII MUESTRA DE FOLKLORE

Grupo: Tamborileros de Zamora

Lugar: Zona Centro

20.30.-CHARANGA LOS SIN MATICES

Plaza de la Marina- Plaza Sagasta

20.30.-ESCENARIO SAN PEDRITO

Concierto divertido de la Banda de Música de Zamora

Lugar: Plaza del Maestro Haedo

20.30.-”ZAMORA TIENE SWING”

Lugar: Plaza Sagasta

21.00.-ESCENARIO DEL CUZO

Concierto a cargo de JAIME & SARA

Lugar: Plaza de Castilla y León

21.00.- ESCENARIO CATEDRAL

XXXII MUESTRA DE FOLKLORE

Rosa Sánchez y Pablo Carpintero - Grupo de Danzas Doña Urraca

Lugar: Plaza de la Catedral

22.00.- ESCENARIO CAMPECHE

XIX CONCURSO DE KARAOKE CIUDAD DE ZAMORA

Lugar: Plaza de la Constitución

22.00.- NOCHE INDIE

ULTRALIGERA - ÉXTASIS

Diego Duende Dj

Lugar: Plaza Mayor

JUEVES 26 DE JUNIO

11.00 a 14.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina

11.00 a 13.00.- Animación en los barrios: PARQUE DE LOS JUEGOS para toda la familia.

Barrio Vista Alegre. Calle Palencia

18.00 a 21.00.-PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina

19.00.- GRAND PRIX con la participación de las peñas

Lugar: Plaza de Toros

Colabora: Caja Rural

19.00.-JUEGOS DE MESA EN LA CALLE

Con presencia de autores zamoranos

Juegos de Rol (inscripción: apúntame linea zamora) Juegos de cartas, miniatura, juegos rápidos y catan

Lugar: Jardines del Castillo

19.30.- INAUGURACIÓN LIII FERIA DE LA CERÁMICA Y ALFARERÍA POPULAR.

Del 26 de junio al 29 de junio

Actuación del grupo de danzas Don Sancho.

Lugar: Pza. de Viriato y Pza. de Claudio Moyano

Patrocina: Caja Rural

19.30.-ESCENARIO DEL CUZO

Mubaza Fest- Trio Balanço (bossa-nova)

Lugar: Plaza de Castilla y León

20.00.- Pasacalles de la XXXII MUESTRA DE FOLKLORE

Grupo: La Arracada

Lugar: Zona Centro

20.30.-ESCENARIO SAN PEDRITO

"A-cerca-te”: El Cerco de Zamora contado a los niños a cargo de Capitonis Durii

Lugar: Plaza del Maestro Haedo

20.30.-ESCENARIO CAMPECHE

Concierto del grupo Dejavu (pop-rock años 80)

Lugar: Plaza de la Constitución

21.00.-CHARANGA MALAVIDA

Plaza de Toros - Av. la Feria

21.00.-ESCENARIO DEL CUZO

Mubaza Fest- Folkabillies (folk)

Lugar: Plaza de Castilla y León

21.00.-ESCENARIO CATEDRAL

XXXII MUESTRA DE FOLKLORE

La Garrota - Aula de Folklore “La Morana”

Lugar: Plaza de la Catedral

22.30.-ESCENARIO DEL CUZO

Mubaza Fest- Sadia (rock clásico)

Lugar: Plaza de Castilla y León

23.00.- ORQUESTA LA MISIÓN

Lugar: Av. la Feria

VIERNES 27 DE JUNIO

11.00 a 14.00.- PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina

11.00 a 13.00.- Animación en los barrios: PARQUE DE LOS JUEGOS para toda la familia.

Barrio de San Frontis. Plaza de la Iglesia

12.00.- Pasacalles de la XXXII MUESTRA DE FOLKLORE

Grupo: La Arracada

Lugar: Zona Centro

18.00 a 21.00.-PARQUE INFANTIL Y JUVENIL

Lugar: La Marina

19.00.-JUEGOS DE MESA EN LA CALLE

Con presencia de autores zamoranos

Juegos de Rol (inscripción: apuntame linea zamora) Juegos de cartas, miniatura, juegos rápidos y catan

Lugar: Jardines del Castillo

19.00.- La amenaza sobre Arbulaca: Cerámica Vaccea, Arqueología y la defensa del El Viso

Taller Multidiscplinar Alfarretos Gráficos

Lugar: Plaza de Viriato

19.30.-ESCENARIO DEL CUZO

Mubaza Fest - Battere y Levare (jazz)

Lugar: Plaza de Castilla y León

20.00.- Pasacalles de la XXXII MUESTRA DE FOLKLORE

Grupo: La Bigornia

Lugar: Zona Centro

20.00. - ESCENARIO CAMPECHE

Concierto a cargo de Huckleberry

Lugar: Plaza de la Constitución

20.30.-ESCENARIO SAN PEDRITO

Homenaje a los Payasos; con Gumer y Plof

Lugar: Plaza del Maestro Haedo

21.00.-ESCENARIO DEL CUZO

Mubaza Fest- Riders on the Doors (tributo a The Doors)

Lugar: Plaza de Castilla y León

21.15. - ESCENARIO CAMPECHE

Concierto a cargo de grupo Inspector Riff

Lugar: Plaza de la Constitución

21.30.- Concierto “VITA IESU CHRISTI REDEMPTORIS NOSTRI”

Lugar: Iglesia de San Cipriano

Coro “Capella Ocellum Duri”

Degustación final de vino y queso zamorano

Entradas: 5 €

Puntos de venta: Calle Ramos Carrión 18

22.30.-ESCENARIO DEL CUZO

Mubaza Fest- Aullidos (rock en español)

Lugar: Plaza de Castilla y León

22.30.-ESCENARIO SAN PEDRITO

Disco Móvil infantil - Cubimovil

Lugar: Plaza del Maestro Haedo