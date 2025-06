Los toros vuelven al programa oficial de las fiestas de San Pedro de Zamora

El programa oficial de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2025 editado por el Ayuntamiento de Zamora ha incluido de nuevo los espectáculos taurinos después de un lustro ausente del menú festivo, sin contar los dos años de pandemia en que no se podían celebrar corridas.

El concejal de Fiestas, David Gago, explica que no ha habido ningún veto especial a los espectáculos taurinos antaño, ni ahora se les ha dado ningún trato de favor. "Cuando han solicitado su inclusión en el programa se les ha incluido. Es una actividad legal y como se hace con otros eventos que se organizan en San Pedro, se meten en el programa", indicó Gago.

Explicó el concejal que al menos cuando él ha sido el encargado de las fiestas, el anterior empresario de la plaza no ha solicitado su inclusión en el programa, y por ello los toros no han figurado. "Ahora se incluyen igual que se hace con una carrera deportiva o un espectáculo de baile. Yo no entro ni salgo en gustos ni polémicas. Es una actividad legal que encaja en el programa festivo, solicitada mediante escrito presentado en el registro por el empresario y también pedido por las peñas".

En años anteriores a que Gago llevara la programación festiva, bien porque no había petición expresa del empresario bien por criterios de oportunidad política lo cierto es que los toros se habían caído del programa oficial.

Así el programa incluye la corrida del sábado 28 a las 19.00 horas con Morante de la Puebla, Emilio de Justo y Marco Pérez, la corrida de rejones del domingo a la misma hora con Leonardo, Guillermo Alonso de Mendoza y Sergio Pérez de Gregorio y el Gran Prix del jueves 26 a las 19.00 horas también en la plaza de toros.

