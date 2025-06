"Terror" por la presencia de culebras en el carril bici junto al río Duero

Una zamorana se ha llevado un buen susto cuando caminaba por el carril bici por la ribera del río Duero. Entre la maleza, se ha encontrado varios ejemplares de culebras de escalera. Impresionada por la presencia de estos reptiles, ha grabado un vídeo y lo ha publicado en Facebook para realizar esta petición al Ayuntamiento de Zamora: "Le tengo terror a estos animales. Yo creo que si quitan tanta maleza no saldrían las culebras", ha escrito.

En el apartado de comentarios de la publicación, varios usuarios han corrido a informarle de que estas culebras son "inofensivas y comen muchos ratones. Con no tocarlas, ellas no muerden, y en caso de que sí, no tienen veneno", afirma un hombre. Aunque admiten que "el susto tiene que ser bueno", cuando uno va andando o en bici y se topa con un ejemplar de grandes dimensiones, como el del vídeo.

Y otros han criticado que esta ciudadana solicite la eliminación de maleza propia de un entorno natural: "Entiendo el miedo, aunque son inofensivas. Y lo de quitar vegetación, lo siento, pero es un error que no debemos cometer", asevera un usuario de Facebook.

Este episodio coincide en el tiempo con la proliferación de culebras de campo que se ha producido en Toro. Los bomberos tuvieron que retirar un ejemplar de más de un metro en un domicilio y es fácil encontrárselas dando un paseo por los caminos. Sin embargo, estos reptiles no suponen ningún peligro, aunque su presencia pueda impresionar.