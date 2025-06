Pulso Vital de Zamora se extiende a Salamanca

La Universidad de Salamanca y el Grupo Recoletas Salud pondrán en marcha un proyecto pionero para la prevención de enfermedades cardiovasculares, en concreto, el denominado “Pulso Vital 2.0” permitirá investigar y diseñar una solución integral basada en inteligencia artificial para la detección temprana de arritmias cardíacas y la prevención del ictus.

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, y el director territorial de Recoletas Salud, Óscar Iglesias, han presentado la iniciativa liderada por el Grupo de Investigación en Bioinformática, Sistemas Inteligentes y Tecnología Educativa (BISITE) y coordinada por el Grupo Recoletas.

Reunión preparatoria de Pulso Vital 2.0 en el rectorado de Salamanca / Usal

La fibrilación auricular es una de las arritmias cardíacas más comunes y puede aumentar significativamente el riesgo de sufrir un ictus, de hecho, es la causante del 30%. Asimismo, desde el Grupo Recoletas Salud recuerdan que “cada seis minutos se produce un ictus en nuestro país y a día de hoy es la segunda causa de muerte y el primer caso de invalidez en los países occidentales. Asimismo, afecta más a las mujeres, ya que en España es la primera causa de muerte, lo que supone que fallecen más del doble de mujeres por ictus que por cáncer de mama y la incidencia del ictus es 14 veces más mortal que los accidentes de tráfico”.

Desde el Grupo BISITE aseguran que “muchas veces esta condición pasa desapercibida porque no siempre presenta síntomas evidentes. Sin embargo, una detección temprana podría evitar graves complicaciones de salud”.

En esta segunda fase del proyecto, los investigadores intentarán mejorar la detección de la FA (fibrilación auricular), ya que ahora mismo genera muchos falsos positivos. Asimismo, el Grupo BISITE intentará relacionarlas con otros factores, como los inflamatorios, porque pueden indicar una mayor propensión a tener FA y a tener ictus desencadenado con FA. Gracias a este proyecto “las personas mayores que van a comprar el pan o al centro de salud puedan realizarse un electro todos los días, detectando así alguna arritmia y evitando posibles ictus, ya que cuando el corazón está en FA no bombea toda la sangre y se generan coágulos que pueden acabar en el cerebro. Solo en el caso de que el tótem detecte que hay FA les salta una videollamada y les conciertan una cita con el cardiólogo”.

Pulso Vital de Zamora

El nuevo sistema amplía así la experiencia de la primera fase del proyecto “Pulso Vital” incorporando dispositivos de telemedicina, sensores de monitorización remota y potentes algoritmos de aprendizaje profundo (Deep Learning) capaces de analizar las señales cardiacas en tiempo real. "Pulso Vital 2.0" nace con el objetivo de transformar la prevención y el diagnóstico de estas afecciones cardíacas mediante el uso de tecnología avanzada y la inteligencia artificial confiable (IA confiable), incorporando monitorización remota, telemedicina y algoritmos inteligentes que mejoran la precisión del diagnóstico y personalizan la atención médica. Se trata de una evolución del proyecto original “Pulso Vital”, que utilizaba dispositivos para la detección temprana de arritmias en la población.

El rector, José Manuel Corchado, y el gerente de Recoletas, Óscar Iglesias / Usal

Los investigadores aseguran que “representa un paso adelante en la digitalización de la salud y en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Con esta innovadora iniciativa, queremos hacer que la detección de arritmias sea más accesible y eficiente, brindando herramientas tecnológicas que salvan vidas y contribuyen a una sociedad más saludable”.

¿Cómo funciona? “Pulso Vital 2.0” emplea dispositivos inteligentes que analizan la actividad cardíaca de forma no invasiva y en tiempo real. Gracias a la IA, estos dispositivos pueden detectar patrones anómalos y alertar a los profesionales de la salud antes de que se produzcan eventos graves. Además, el sistema genera recomendaciones personalizadas para cada paciente y permite la realización de estudios epidemiológicos continuos, ayudando a mejorar las estrategias de prevención a nivel poblacional. Beneficios para la sociedad Detección temprana y precisa de arritmias para evitar ictus y otras complicaciones.

y precisa de arritmias para evitar ictus y otras complicaciones. Acceso fácil y rápido a servicios de salud, especialmente en zonas con desafíos demográficos.

y rápido a servicios de salud, especialmente en zonas con desafíos demográficos. Monitorización continua mediante dispositivos inteligentes y telemedicina.

mediante dispositivos inteligentes y telemedicina. Análisis predictivo basado en Big Data y modelos avanzados de IA.

basado en Big Data y modelos avanzados de IA. Alertas y recomendaciones personalizadas para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

“Pulso Vital 2.0” se puso en marcha en diciembre de 2024 y tendrá una duración de 3 años. La iniciativa reúne a un equipo multidisciplinar de médicos, ingenieros, epidemiólogos y expertos en inteligencia artificial. Se espera que los resultados del proyecto sienten las bases para una nueva generación de sistemas de prevención cardiovascular inteligente aplicables a todo el territorio europeo.

Se trata de un proyecto pionero que apuesta por el uso de inteligencia artificial fiable (Trustworthy AI) aplicada al análisis epidemiológico y al tratamiento preventivo de enfermedades cardiovasculares. La detección temprana y la monitorización continua de estos episodios asintomáticos siguen siendo un desafío clínico y con esta iniciativa se quiere dar respuesta a esta necesidad, incorporando lo último en tecnologías digitales, modelos predictivos y análisis inteligente de datos biomédicos.

“Pulso Vital” nació en 2022 en Zamora y desde entonces, promueve la prevención del ictus en esa provincia, mediante la detección temprana de la fibrilación auricular, asociada a más del 30% de los ictus. Para ello, se crearon Puntos de Salud permanentes que fueron instalados en 60 localidades, consistentes en un tótem en el que está embebida una tablet que funciona con una aplicación móvil que se desarrolló específicamente para este proyecto donde poder hacerse en 30 segundos un electrocardiograma y poder tener un diagnóstico rápido. En caso de detectar cualquier anomalía, las personas contactan por videollamada para recibir atención médica gratuita. Para Óscar Iglesias “es un proyecto importante del que nos sentimos orgullosos porque hemos demostrado que Pulso Vital salva vidas”.

La incidencia en la España despoblada

Esta iniciativa que creó Recoletas Salud, es un servicio a la España despoblada y ha beneficiado ya a 52.523 personas y se han llevado a cabo más de 350 consultas médicas gratuitas por José Luis Santos, director médico de Pulso Vital y jefe del Servicio de Cardiología de Recoletas Salud Zamora. En concreto, de las 52.523 mediciones se ha llegado a detectar fibrilación auricular en 1.258, lo que ha supuesto que, con un sencillo tratamiento, se haya reducido el riesgo de ictus por haber llegado a tiempo.

La elección de Zamora, no es casual, ya que cada año hay más de 120.000 casos de ictus en España y la incidencia de esta patología es más alta en aquellas zonas con mayor porcentaje de población mayor de 45 años. Zamora es la provincia española con la edad media más alta y es la quinta más envejecida de la Unión Europea.

Las principales novedades

Entre las principales novedades de “Pulso Vital 2.0” se encuentran:

-Modelos avanzados de redes neuronales (RNN y CNN) para detectar patrones sutiles de arritmias en los electrocardiogramas.

- Sistemas de mantenimiento predictivo, que garantizan la fiabilidad continua de los dispositivos de diagnóstico; es decir, este proyecto y también se encarga de que los tótems siempre estén operativos y funcionando.

- Algoritmos de clustering profundo y modelos de difusión basados en grafos, que optimizan la localización de los equipos en función de la demografía y la cobertura de datos.

- Un motor inteligente de salud pública, capaz de generar estudios epidemiológicos en tiempo real y adaptarse a los cambios poblacionales.Esto es importante, porque no hay nada en Castilla y León, de datos de este tipo, lo que se va a hacer es conocer bien a las poblaciones y no es una cosa fija, sino adaptativa, si cambian la población o no.

- Sistemas híbridos de recomendación y alerta temprana, que permiten intervenir preventivamente antes de que se produzcan eventos graves. Es una predicción “real”, debido a toda la minería de datos, esto en salud preventiva es importantísimo.

