La guerra de trenes de Zamora llega al Congreso

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido y el concejal de Obras, Movilidad e Infraestructuras del Ayuntamiento, Pablo Novo, han dado a conocer la Proposición no de Ley (PNL) relativa a la Infraestructura Ferroviaria en Zamora, que ha presentado a la Mesa del Congreso de los Diputados el Grupo Parlamentario Sumar, al que pertenece IU.

Francisco Guarido ha destacado que "la voz del Parlamento es decisiva para revertir la actual situación", con la eliminación de la parada de Sanabria, para hacer ver al ministro, Óscar Puente, al Gobierno y a Renfe que la parada de Sanabria es decisiva para el desarrollo de la ciudad y la provincia.

Pasajeros en la cafetería de un AVE del modelo Avril. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

La PNL, que tiene que ser aprobada por la Mesa del Congreso para su tramitación, va a suponer el posicionamiento de partidos como el PP y el PSOE, de los que dependerá si finalmente se vota o no. Partidos que, según el alcalde, "tienen una posición ambigua", defendiendo una cosa en Zamora y lo contrario en otros lugares. En este sentido ambos partidos tendrán que posicionarse debiendo "ser claros y no jugar a la hipocresía política" en este asunto, "apoyan a sus partidos en Zamora o no los apoyan" .

Francisco Guarido considera que "la situación puede ser reversible" y se puede volver a tener las paradas iniciales, votando el Pleno del Congreso a favor de esta Proposición.

Tren matinal y Avant

La Proposición no de Ley, que recoge las inquietudes de la Mesa del Ferrocarril, pide "reconsiderar la reorganización de servicios ferroviarios, manteniendo las dos salidas matinales desde la estación de Sanabria AV". También, "mantener el servicio vespertino de vuelta desde Madrid, recuperado en la reorganización, blindándolo como un servicio esencial" para los trabajadores.

Una tercera petición es "implementar un nuevo servicio Avant destino Madrid, con salida a las 6.00 horas de la estación de Sanabria AV y que cuente con paradas en Zamora, Medina del Campo y Segovia", facilitando la ida y el retorno laboral en el día, siguiendo el modelo que ya funciona entre Valladolid y Madrid.

Por último se pide otra relación diaria entre Puebla-Zamora y Valladolid del tren regional para mejorar mejor la conexión de estos servicios con los trayectos que realiza el AVE.

Los parlamentarios gallegos y castellano leoneses del PP se unen

Por su parte, los parlamentarios del Partido Popular de Castilla y León y Galicia también han elaborado una iniciativa para pedir la reversión de las fecuencias de los trenes entre Madrid, Zamora y Galicia a las existentes antes del 9 de junio.

El diputado popular Óscar Ramajo explica que desde el primer anuncio del alcalde de Vigo, Abel Caballero, sobre la supresión de paradas en Castilla y León se han sucedido las preguntas parlamentarias, incluso con respuesta del Gobierno negando que se fueran a producir, alguna de ellas solo dos semanas antes de que los nuevos horarios se hicieran efectivos. Ahora los populares de Zamora y Galicia están elaborando una iniciativa parlamentaria en la que piden la reversión de la situación a la existente antes del 9 de junio, ya que en la propia comunidad vecina han sido también muchos los puntos perjudicados.

Ramajo está convencido de que los nuevos horarios fueron fruto de una decisión política y duda de que la iniciativa anunciada por el alcalde vaya a tener recorrido, entre otras cosas porque el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, además de ser una persona de máxima confianza del ministro Óscar Puente, procede del mundo de Sumar, ya que fue concejal con Carmena (Más Madrid) en el Ayuntamiento de Madrid.

Carriedo pide a Puente que saque tiempo entre comentario y comentario en redes sociales

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo volvió a mostrar la oposición de la Junta a la eliminación de paradas en Castilla y León en algunas de las frecuencias del tren de alta velocidad que une Vigo con Madrid, e ironizó con la actividad del ministro de Transportes, Óscar Puente, en redes sociales pese a estar de baja por paternidad.

"El ministro está de baja laboral por una feliz circunstancia y nuestra relación de contacto por este tema ha sido con el presidente de Renfe" , si bien en redes sociales "está activo, dentro del poco tiempo que tiene, seguro que podría encontrar un rato para solucionar este problema".

La Junta, dijo, "no pide nada extraño" más allá de que "dejen las paradas como estaban y no quiten servicios a los ciudadanos". Hizo un llamamiento al presidente del Gobierno para que "escuche a los ciudadanos".

Suscríbete para seguir leyendo