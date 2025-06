Las actuaciones de Mubaza serán en la plaza de Castilla y León

El Mubaza Fest celebra su X edición con todos los conciertos en el escenario de la plaza de Constitución entre el 26 y el 29 de junio.

La programación de este año reúne una cuidada selección de bandas locales que representan la diversidad y riqueza musical de la asociación.

Programa

El jueves 26, abrirá el festival contará con Trío Balanço, con bossa-nova a las 19.30 horas, seguido de Folkabillies, que toca folk, a partir de las 21.00 horas y el rock clásico de Sadia desde las 22.30 horas.

El viernes 27, será el turno del jazz de Battere & Levare, a las 19.30 horas, Riders on the Doors tributo a The Doors, 21.00 horas y el rock Aullidos a las 22.30 horas.

El sábado 28, la jornada arrancará con la bossa de Ocellum a las 19.30 horas, continuará con fuzz rock de Octofuzzy, a las 21.00 horas y cerrará con Sin Control a las 22.30 horas.

La última jornada, el domingo 29, desde las 19.00 horas tocará Trémolo, mientras que el relevo lo tomará Project Claudia, desde las 20.10 horas, y Salamandras al psicofuzz instrumental Son, a partir de 21.20 horas.

Además, antes del último concierto se celebrará el tradicional sorteo de Mubaza para financiar de las actividades de la asociación y premiar la fidelidad del público.

Cartel con el programa de 2025 / Cedida

Trayectoria

“En estos diez años hemos consolidado una actividad cada vez más importante dentro de la programación de San Pedro, con la música de Zamora como protagonista. Queremos que quienes hoy están aprendiendo a tocar un instrumento mañana tengan un escenario donde compartir su talento”, señalan desde la organización.

Mubaza agradece profundamente el apoyo y entusiasmo de las instituciones, empresas colaboradoras y entidades públicas que, año tras año, han hecho posible la continuidad de un festival que goza hoy de una salud envidiable. También expresan su gratitud a todas las bandas, grupos y solistas que han pasado por sus escenarios en esta década, dejando huella con su talento y compromiso con la música local.

Uno de los carteles / Cedida

Carteles

Además, con la dirección creativa de Alto el Fuego y la colaboración de Musikea, una de las escuelas de música más destacadas de la ciudad —cuyo equipo directivo forma parte activa del colectivo—, se repartieron carteles entre el alumnado más joven. Cada niño ha intervenido la pieza con palabras, dibujos y emociones, de lo que significa para ellos la música y el Mubaza Fest. El resultado: una campaña única compuesta por decenas de carteles diferentes, personales y auténticos.

Con el lema de "la música no se acaba", Mubaza busca visibilizar la importancia de seguir generando espacios de expresión, formación y visibilidad para los músicos locales, desde la infancia hasta la profesionalización. Esta iniciativa pone en valor el trabajo colectivo y la conexión intergeneracional que da sentido a una asociación de la que forman parte desde adolescentes hasta jubilados.