Tímido aumento de las empresas activas en Zamora y un mercado laboral estable

El aumento de rentas reales, el mercado de trabajo estable, la disminución del desempleo, el incremento del gasto de los hogares y unas condiciones de financiación favorables, hacen que la economía zamorana se encuentre "resistente a pesar de la incertidumbre", tal y como valora Juan Carlos de Margarida, director del Servicio de Esrtudios Económicos (Ecova Estudios).

Durante el primer trimestre de este año, el mercado laboral de Zamora se cerró con una población activa de 77,2 mil personas, un 1% más que un año antes, representando el 52,5% de la población mayor de 16 años. Esta tasa de actividad es 1,4 puntos superior a la del año anterior y 1,6 puntos menor a la de Castilla y León.

El avance de la población activa se ha visto acompañado por un retroceso del 1,3% en la población inactiva, situando su número en 70 mil personas. Destaca el retroceso en el número de incapacitados permanentes (69,2%) y el incremento de estudiantes (41,1%). Independientemente de la evolución, el grupo más numeroso de inactivos continúa siendo el de jubilados y pensionistas (64,1%). Por otro lado, los ocupados experimentan un crecimiento interanual del 4,6%, situando su número en 67,7 mil personas, gracias al empuje de la industria y los servicios. En todo caso, la mayor parte del empleo se localiza en el sector servicios (68,5%).

Los parados se cifran en 9,4 mil personas, después de un descenso interanual del 19,7%, superior al de la región. El número de desempleados y la población activa determinan una tasa de paro del 12,2%, inferior en 3,1 puntos a la del año anterior.

Respecto a las empresas, el Instituto Nacional de Estadística cifra en 10.434 las empresas activas en Zamora durante el año 2024, un 0,2% más que el año precedente. Este parque empresarial supone el 7% del total regional, lo que representa una ratio de 62,9 empresas por cada mil habitantes, algo superior a la del conjunto de la región. La estructura empresarial de la provincia se sustenta principalmente en microempresas.

"El crecimiento económico será el más lento de los últimos años debido a las tensiones comerciales y la incertidumbre, por lo que se necesita un empleo productivo, unas empresas competitivas y apostar por la innovación para poder sortear estas realidades", valora el experto.

Menos inversión y consumo por los aranceles

La incertidumbre sobre "las indecisiones de Trump" respecto a la política arancelaria ha hecho que las empresas y consumidores "no apuesten por incrementar sus inversiones y consumo, los gobiernos no acaben por planificar su política fiscal y económica y el Banco Central Europeo no termine por orientar su política monetaria", analiza el director de Ecova Estudios, Juan Carlos de Margarida. Argumentos a los que añade los aumentos de los aranceles y la rigidez del mercado laboral, "que presionarán al alza sobre la inflación", valora.

Situación que supone hacer frente a grandes retos como es la relocalización de la industria manufacturera y "la minoración de las ganancias empresariales al relocalizar las empresas en territorios con costes más elevados", por lo que el economista indica que es importante "no trasladar la minoración de ingresos al precio de venta para no tensionar el consumo".

Por último, subraya la necesidad de que los actores que están configurando la realidad socioeconómica, es decir, los gestores, empresas y ciudadanos, tengan "la fortaleza suficiente para lograr aguantar la incertidumbre y la capacidad de asumir los nuevos cambios sociales, políticos y económicos".