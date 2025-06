La empleada que birló 30.000 euros a su jefa de 90 años irá a la cárcel

La empleada del hogar de una anciana de 90 años tendrá que cumplir los dos años de prisión por birlarle 27.940 euros de la cuenta con la tarjeta, tal y como ya sentenció la Audiencia de Zamora, confirmada ahora por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León que asienta su decisión en las elevadas cantidades retiradas, muy superiores a las que acostumbraba a sacar la mujer, vecina de Benavente, y los escasos minutos entre algunas operaciones, así como las "compras o pago de servicio inhabituales para una persona de esa edad".

El hecho de que "muchas de las operaciones" se acrediten con una factura a nombre de la empleada del hogar y de su pareja y "las explicaciones absolutamente increíbles" que ofreció completan el rosario de argumentos que apuntan a la asistente de la anciana zamorana como la persona que se quedó con el dinero.

Las grabaciones y la lógica

El hecho de que la acusada admita haber cargado compras por 4.760,17 euros sin autorización de la anciana -no podían negarlo porque existen grabaciones que la delatan- lleva a los magistrados de Burgos a aplicar la lógica para concluir que se llevó el resto del dinero. De modo que pasó de comprar yogures con esa tarjeta a adquirir una bicicleta, ruedas para su vehículo, una olla exprés, un edredón, objetos de decoración, entre otros artículos.

La persona de confianza de la anciana comenzó con reintegros de 300 euros al mes a mediados de ese años 2020, pero, al ver que nadie la descubría, optó por tirar de tarjeta y llevarse hasta mil euros al mes.

Las facturas a su nombre, la grabación de un cajero automático que la captó realizando un reintegro y yéndose en dirección contraria al domicilio de su jefa o las cámaras del comercio que la capataron con su hijo adquiriendo un reloj digital de alta gama colocaron a la recién condenada en el centro de la investigación de la Guardia Civil.

La sentencia de la Audiencia

La sentencia de la Audiencia de Zamora considera que "no es verosímil" el argumento de la imputada por estafa de que su jefa le permitía realizar esos gastos personales y disposición de dinero que después le descontaba el dinero de su sueldo, un sueldo que oscilaba entre los 12 euros y los 15 euros por hora, en una jornada de dos o tres horas cada uno de los tres días de la semana que la tenía contratada. "Implicaría que durante varios meses no cobraría" nada. Además, las compras de vino o de perfumes no encajan con la vida que llevaba la anciana.

La limpiadora no reparó en gastos a lo largo de un año completo, entre 2020 y 2021, bien con el uso de la tarjeta bancaria, bien sacando dinero del cajero, doce meses en los que renovó desde las ruedas de su vehículo hasta pintar su casa, comprar el menaje del hogar, una olla exprés, el edredón o diversos objetos de decoración como espejos, maceteros o cuadros, unos gastos insignificantes para el "meneo" que aún estaba por darle a la cuenta bancaria de su la nonagenaria.

Suscríbete para seguir leyendo