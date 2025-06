El vínculo, clave en la educación de calle

«Pasamos unas horas con ellos, somos una parte pequeñita de su vida y necesitamos construir día tras día un vínculo que se sientan cuidados, respetados y valorados y a partir de ahí poder trabajar día tras día con ellos», esgrimió el educador de calle de Cruz Roja, Javier Castillo, quien remarcó que ahondan en «la faceta académica, la social y el ámbito familiar haciendo un conjunto ya que logras tocar los puntos más importantes en la vida casi de cualquier persona».

Castillo realizó estas declaraciones en la presentación de varias actividades vinculadas a los programa de Educación de Calle que coordina el Ayuntamiento de Zamora junto con Cruz Roja y Centro Menesiano y del que se benefician este curso más de 200 muchachos.

Talleres

La labor desarrollada por 75 jóvenes en los talleres sobre las tradiciones de Zamora podrá verse en dos propuestas. Por un lado, la gala que tendrá lugar en el Teatro Principal el día 19 de junio a las 20.00 horas. En ella mostrarán «el trabajo que llevan a lo largo del año da sus frutos» señaló la concejala de Servicios Sociales, Auxi Fernández, quien enfatizó que es un hacer que «no da titulares, pero los evita, porque se trabaja en la prevención».

Presentación de las actividades de Educación de Calle. / Cedida

La edil del PSOE remarcó que «los chicos han aprendido también a tomar decisiones por sí mismos, que creo que es un valor incalculable en el tiempo que estamos viviendo, pero, sobre todo, son críticos y creo que es que hay tanta falta de espíritu crítico».

Los talleres versan sobre la poesía urbana donde, ha intentado conjugar el rap con raíces zamoranas; el baile urbano, donde ha efectuado una coreografía también que incorpora danzas tradicionales. En la actividad de arte urbano han utilizado elementos de reciclaje para construir las letras de la palabra libre, «símbolo de rebeldía y de esperanza» y en teatro se ha adaptado una obra de teatro clásica que ambientada en Las Aceñas, describió Fernández.

Además, desde el 25 de junio y hasta el 23 de agosto, la sala de exposiciones de la Biblioteca Pública de Zamora acogerá la muestra fotográfica titulada «Educación de Calle, territorio creativo», mientras que del 28 de agosto hasta el 17 de diciembre, las letras de la expresión «calle libre», confeccionada en el taller de arte urbano, «estarán en la avenida del Nazareno, que da acceso al barrio de San Frontis» adelantó Auxi Fernández.

Por su parte la coordinadora provincial de Cruz Roja en Zamora, Silvia Montalvo, puso en valor el trabajo de los ocho educadores y «la coordinación que existe entre todos y el compromiso que existe por parte de todo el tejido y toda la red social en Zamora».

La portavoz de la entidad señaló que el taller de arte este año lo han hecho en San Frontis, en las antiguas escuelas, pero «Educación de Calle no está comprometido a ningún barrio en particular, no es un programa de ningún sitio en particular, sino está abierto a toda la población» de toda la ciudad.

El director del Centro Menesiano «Zamora Joven» Justino Santiago enfatizó que «estamos trabajando con jóvenes a quienes hay que motivarles mucho. Los educadores a veces ponen lo mejor para preparar una actividad y luego sale no tan bien como esperaban, pero es que ese tema de trabajo con los jóvenes va unido directamente a esperanza» y prosiguió que «nosotros estamos ayudando a crecer estas plantitas para que sean unas personas bien incorporadas a la sociedad, tanto a nivel profesional como a nivel social como relacional».

