"Siempre he buscado el humor de las pequeñas cosas"

Regresa a Zamora de la mano de su nuevo espectáculo "Apocalípticamente correcto", toda una declaración intenciones.

Sí, es un monólogo de humor que habla de uno de los grandes temas que preocupan al ser humano que es la libertad. Al hablar de la libertad se deslizan los dos pilares sobre los que está construido el espectáculo, los dos motores que mueven a la gente a hacer cosas, que son el miedo y la esperanza. El miedo es creer que algo terrible va a pasar en el futuro. El antónimo es la esperanza porque la esperanza es creer que algo maravilloso va a pasar en el futuro. Y analizando esos dos temas y hablando de la libertad yo voy recorriendo distintas situaciones divertidas, domésticas, cotidianas. Que nadie se imagine que esto es una charla filosófica para nada…El que venga al espectáculo verá un show de humor, de risas, de autocaravanas, de leche, de café, de hablar del horóscopo... El show es divertidísimo, el show es de chistes, de bromas, de situaciones reconocibles y cotidianas de las que va a disfrutar todo el mundo, pero aquel que quiera encontrar un motivo para la reflexión, ahí lo tiene y lo puede disfrutar.

¿Qué le mueve elegir este tema en un momento en el que se cuestiona mucho la libertad y donde, por ejemplo, los algoritmos nos conducen hacia ciertas cosas?

En parte eso era uno de los motivos por los que hice este show. No por contestarle a nadie o educar a nadie o darle a nadie mi visión del tema, sino para aclararme yo, Hice como una especie de viaje de estudio para mí donde me fui encontrando con que la libertad no es hacer lo que te da la gana, no tiene que ver con lo que a mí me hace feliz, sino con a veces hacer lo que hace feliz a los que uno ama.

¿Y hubo algún detonante para que decidiera reflexionar sobre ella?

El detonante es que se hablaba mucho de la libertad e incluso te diría que en el panorama político, bandos opuestos esgrimían la misma bandera, la de la libertad. Yo cuando preparo un show lo hago siempre de la misma manera. Primero pienso durante un año de qué quiero hablar, sin escribir una sola palabra. Pienso y me digo, ¿de qué quiero hablar? Quiero hablar de la libertad porque me he encontrado que este es un tema en el que todo el mundo habla y me parece que alguien no tiene muy claro de qué está hablando porque no se puede ser boquerón y también centollo. Luego estoy un año entero escribiendo cuando ya sé de qué quiero hablar. Antes me pasaba que me ponía a escribir sin saber hacia dónde iba el texto y luego iba hacia donde quería. El problema que tenía es que entonces escribía muchísimo más de lo necesario y gastaba mucho tiempo y mucho papel en escribir chistes que luego no utilizaba. De esta otra manera es más ecológico todo.

Esto también lo da quizás la madurez profesional.

Efectivamente. La experiencia me lleva a que al final esto es lo más práctico y, sobre todo, lo más óptimo. Es la manera de optimizar lo más eficiente. Es la manera de utilizar los recursos necesarios para obtener el mayor resultado.

Atesora una larga trayectoria. Desde su punto de vista, ¿ha cambiado a lo largo de este tiempo la forma en la que un profesional del humor tiene que dirigirse al público?

Recientemente un pensador e intelectual argentino Alejandro Dolina, me preguntaba que cómo lo llevaba y yo le respondí que un año más removiendo el mismo chocolate. Él me decía, no te engañes, porque, aunque sea el mismo chocolate, el que lo remueve es otro. Y es cierto, aunque yo soy capaz de rastrear ciertas calidades y cualidades en los textos que hago ahora, ya estaban también en los que hacía hace 25 año. Yo siempre he buscado un humor de la vulnerabilidad, del pequeño objeto, desde un humor de la imaginación, un humor de la ternura. Ese es el humor que a mí me interesa. Además yo soy distinto, han pasado 25 años. En 25 años con dos o tres libros que hayas leído, con cuatro o cinco personas interesantes con las que charlas te cambian la vida, con cuatro o cinco vinos que te hayas tomado con gente de esta que vale la pena, seis o siete películas que hayas visto ya eres otro. Sigo haciendo el mismo tipo de humor, el que lo hace ya soy otro.

Y el que lo hace ahora, ¿cómo es profesionalmente?

Yo no soy muy de conducir mirando al retrovisor. Yo soy muy de vivir el presente. Estoy disfrutando muchísimo con este show nuevo, porque "Apocalípticamente correcto" es relativamente joven tiene unos meses y estoy como muy enamorado, estoy como viviendo un idilio con este espectáculo, disfrutándolo muchísimo, pero están llegando ya los nubarrones negros de que llegará un día en el que yo me tenga que sentar y escribir un show mejor que este.

¿Qué tiene que tener un buen monólogo para que funcione?

Tiene que tener es lo que tiene que tener cualquier propuesta artística, una reflexión acerca de la condición del alma humana. Tienes que hablar de lo que les importan a las personas. Tú tienes que hablar de lo que les preocupa a los seres humanos de verdad. Personalmente creo que a la gente le preocupa más la libertad, el miedo, la esperanza, la envidia, el rencor, la muerte, el paso del tiempo más que el esguince de Mbappé, por poner un ejemplo.

¿Cómo ve ahora la comedia en España?

Yo creo que ahora mismo y siempre ha estado mejor que nunca porque la comedia en España es algo que está en los genes y creo que puedo demostrar que eso, no pasa en otros rincones del planeta. La prueba es que la obra literaria cumbre de la literatura en habla hispana es una obra humorística esto es indiscutible, ya que el Quijote es tiene mucho humor.

