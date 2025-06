"El futuro digital del campo es una realidad y nadie debe quedarse fuera"

La pregunta es inevitable en una región eminentemente agrícola, ¿hay futuro en el campo?

Evidentemente. En primer lugar, por su consideración como sector estratégico al producir alimentos que la sociedad precisa ahora y en un contexto de demanda creciente. Según proyecciones de Naciones Unidas, en 2050 llegaremos a los 9.700 millones de personas, por lo que habrá que producir un 60% más de alimentos. Personalmente, el peligro lo veo en quién va a ser el que trabaje en el campo: me refiero a esos grandes fondos de inversión que están acaparando grandes extensiones de terreno a precios con los que los pequeños productores no pueden competir (aceite, uva de mesa, hortalizas, etc.). Actualmente, hay 900 fondos en España que ya han invertido más de 100.000 millones de euros en compra de fincas, generalmente de regadíos. Ahí está el reto para luchar contra este peligro que ya acecha al campo.

¿Qué medidas deberían implementar las administraciones tanto regionales como nacionales a la hora de facilitar el relevo generacional?

Apostar por una mayor rapidez y agilidad a la hora de resolver los expedientes para que estos jóvenes que se incorporan no tengan en ningún caso que esperar meses para cobrar las ayudas. Si la inversión en la explotación requiere de obras de construcción como naves ganaderas o almacenes, los plazos se hacen interminables. En todo caso, con un 19,8% de menores de 40 años ejerciendo la actividad (en la Unión Europea baja al 12%), esto ya no es solo cuestión de dinero para afrontar la inversión inicial, también de espacio. Mención aparte merecen las ayudas europeas que deberían adaptarse a las circunstancias actuales como las dificultades de acceso a la tierra y al crédito, las trabas burocráticas, formación y asesoramiento, así como las condiciones de vida en el medio rural.

El impulso digital es más difícil entre los mayores de 50 años, un reto que se suma al alto coste que supone para las pequeñas y medianas explotaciones

¿Deberían redoblarse esfuerzos para asegurar el relevo, por ejemplo, en la ganadería en extensivo?

Desde luego, es necesario mantener esta actividad ganadera que medioambientalmente es la más sostenible al tiempo que ejerce una labor de limpieza en los montes que minimiza el peligro de incendios. Es una lástima que no se aprovechen todos esos recursos por la falta de incentivos a este tipo de ganadería.

¿Cuáles son sus principales preocupaciones de los más jóvenes a la hora de tomar las riendas de una explotación?

La incertidumbre ante los precios volátiles que ya no dependen de las lonjas provinciales, ni siquiera de los gobiernos. La globalización y el mal llamado libre mercado nos han llevado a esta situación en la que ni desde el Gobierno ni desde la Unión Europea se hace nada por cambiarlo. Los fracasos en las incorporaciones vienen en buena parte dados por esa falta de rentabilidad.

El relevo generacional se abre paso también en las Comisiones Ejecutivas de las organizaciones agrarias. Sin ir más lejos, COAG Zamora celebra este año la incorporación de cinco jóvenes. ¿Su experiencia supone un valor añadido?

Sin duda. Ahora bien, esta experiencia debe darse la mano con la asunción de responsabilidades y compromisos al lado de los compañeros que llevan años sorteando todo tipo de incidencias. Savia nueva, pero con viejos consejos, en definitiva. Conseguir un equilibro en las ejecutivas entre jóvenes y los más veteranos es un tándem ideal para dirigir cualquier organización.

Los fracasos en las incorporaciones de los jóvenes vienen en buena parte dados por la falta de rentabilidad

COAG Castilla y León está movilizándose para lograr impartir una asignatura sobre cultura agroalimentaria en colegios e institutos. ¿Se aprecia una mayor desconexión del campo entre las nuevas generaciones?

Sí y cada vez más. Desde COAG ya hace más de un año se presentó el trabajo "Una educación basada en el conocimiento de nuestra riqueza agroalimentaria" que evidencia el desconocimiento sobre cadena de producción agroalimentaria, la falta de referencias en los libros de texto a la agricultura y el medio rural o, incluso, referencias en clave negativa culpabilizándonos de contaminar lo que, evidentemente, no es la realidad. Nos encontramos además ante la oportunidad de abrirles la puerta a disfrutar de una alimentación sana y equilibrada frente a la comida procesada. Cabe mencionar que este trabajo fue presentado hace unos meses a las Consejerías de Educación y Agricultura que lo valoraron positivamente. Tal es así que ya se están elaborando -por encargo de esta última- cuadernillos didácticos cuyos contenidos serán supervisados por Educación con vistas a que en octubre de este año estén a disposición de los colegios de Castilla y León.

Agricultura ha encargado cuadernillos didácticos cuyos contenidos serán supervisados por Educación para incluirlos en las aulas de Castilla y León en el mes de octubre

¿Cuáles son los principales retos que afronta el campo en el impulso a la digitalización?

Frente a los jóvenes, el impulso digital es más difícil entre los mayores de 50 años, un reto que se suma al alto coste que supone para las pequeñas y medianas explotaciones. Pero el futuro va por ahí y nadie debe quedarse fuera.

Desde las administraciones se está potenciando la modernización del regadío, ¿su mayor eficiencia puede hacerlo aún más atractivo para los jóvenes?

Evidentemente. Los regadíos son garantía de producción, fijan población, genera empleo y movimiento económico haciéndolos más atractivos. En las zonas rurales con regadío hay hasta cuatro veces más de población frente a las de secano y la producción se multiplica por cuatro.

¿Se aprecian ciertas dificultades a la hora de adaptarse a la digitalización del campo entre los titulares de mayor edad?

Efectivamente, pero esto ocurre en todas las áreas: a mayor edad es más complicado y difícil adaptarse a las nuevas tecnologías.

¿Qué queda por mejorar?

Se calcula que en los próximos 10 años, el 80% de las explotaciones estarán digitalizadas disponiendo de una gran cantidad de datos que, con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA) y los algoritmos, nos indicarán cuánto fertilizante y qué formulación requieren las parcelas, o qué fitosanitarios y cuánta cantidad de agua se debe aplicar en los regadíos. Lo que veo más difícil es que la IA consiga que llueva cuando se necesite o que los mercados agrarios sean más justos para evitar ventas a pérdidas.