Emilio del Río: "Si el AVE no para en Sanabria, ni los dioses podrán calmar la ira de los ciudadanos"

El escritor y activista por las humanidades Emilio del Río se suma a la ristra de rostros conocidos que reclaman la recuperación de las paradas del AVE en Sanabria que han sido suprimidas por Renfe. El humanista defiende el servicio con un original mensaje: "Traigo un mensaje urgente desde Roma: Cicerón y César se han puesto de acuerdo y eso no ha pasado nunca desde que que discutía en el Senado. El AVE tiene que parar en Sanabria. Dice César que con lo que le costó conectar esta zona con el resto de Hispania ahora llega Sánchez y la aísla. Ha dicho que esta puñalada de Pedro Sánchez es peor que las que recibió él (...) Cicerón, que fue presidente (cónsul), lo tiene claro: 'Sin estación, esto es la despoblación'. Y además añade que 'sin acceso al tren, ni cultura ni turismo ni empleo ni desarrollo ni República...". El senador romano ya ha emitido su veredicto: 'Si el AVE no para en Sanabria, ni los dioses podrán calmar la ira de los ciudadanos, que pare el AVE, por Júpiter. Y que nadie se atreva a decir que esta demanda no tiene fundamento, porque hasta el Oráculo de Delfos ha proclamado que quien ignore a Sanabria no verá la vía ni la victoria. Por el AVE en Sanabria".

¿Quién es Emilio del Río?

Emilio del Río Sanz (Logroño, 30 de noviembre de 1963) es escritor, comunicador, profesor y activista por las humanidades clásicas. Doctor en Filología Latina, es profesor titular de esta materia en la Universidad Complutense.

Desde 2012 es colaborador del programa "No es un día cualquiera" y "Las mañanas de RNE" de Pepa Fernández en Radio Nacional de España con la sección "Verba Volant" dedicada al latín y a la cultura clásica. Es el responsable desde comienzos de 2021 del podcast "Locos por los clásicos" en RNE, uno de los más populares de la Radio pública, por el que ha recibido un Premio Ondas en 2024, además de tertuliano en Onda Madrid, además de escribir columnas de opinión en prensa escrita.