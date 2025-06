Mucha danza, música y humor en los teatros de Zamora

El humor y la danza centran la oferta semanal del Teatro Ramos Carrión.

"Apocalípticamente correcto" es el texto que el cómico Luis Piedrahita presenta este viernes a las 21.00 horas, con una entrada a 24 euros. Sobre el escenario el polifacético artista tratar temas tan escurridizos como la libertad y el destino.

El baile llegará de la mano de Salsón entrega sus "MTV Dance Awards" el sábado, a las 17.30 y 20.00 horas a 12 euros, mientras Ballet School ofrece su versión de "Blancanieves" el domingo, a las 20.00 horas por 15 euros.

Las entradas están a la venta en la taquilla del teatro, de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 18.30 a 21.00 horas, y en la web del liceo.

La cantante Katie James que actúa en el Principal. | KATIEJAMESMUSIC.COM

El Teatro Principal de Zamora se centra en baile y música. Así acoge "The last dance. Not today" de Ballet School Zamora el 17 a las 20.30 horas con pases a 6 euros.

El liceo acoge uno de los dos conciertos en España de la cantante colombo-irlandesa Katie James el miércoles 18 a las 20.30 horas, a un precio de 15 euros. La artista regresa a la ciudad en formato banda. Los bambucos, pasillos, guabinas, boleros y música llanera de una cantautora extraordinaria acompañada por la rica sonoridad que aportan la segunda guitarra de Sergio Portales, el contrabajo de Pablo Estébanez y las percusiones de Raymond González.

La escuela de baile Carmen Ledesma aúna danza española y flamenco en el montaje "Guiño español", con música en directo, una propuesta que se estrena el 20 de junio a las 20.30 horas con pases a 12 euros.

Los alumnos de urbano de la misma escuela se subirán al escenario municipal el sábado 21, a las 20.30 horas con "Dance revolution", con entradas a 10 euros.

Las entradas pueden comprarse a través de la web del liceo municipal o bien físicamente en la taquilla en el teatro que está abierta de martes a viernes y los días de función de 17.00 a 21.00 horas.