Zamora aplicará un tratamiento fitosanitario seguro para las mascotas

La aplicación de fitosanitarios en el arbolado de Zamora capital comienza este martes, 17 de junio. Al realizarse con productos ecológicos, los trabajos no supondrán un peligro para la salud de las mascotas, según ha declarado Pablo Novo, concejal responsable de infraestructuras urbanas en el ayuntamiento de Zamora, organismo a cargo de la intervención. A pesar de la falta de riesgo, el ayuntamiento recomienda mantener las ventanas cerradas durante las tres noches. Las insecticidas agrícolas se emplearán en estas calles y horarios:

Día 17/06/2025 en horario de 00:00 a 06:00 horas

· Carretera de la Aldehuela

· Avda. Requejo

· C/Magallanes Alto de los curas C/ Arapiles

· C/ Federico Cantero Villamil Ctra. la estación, Pantoja

· C/ tres cruces C/ Amargura C/ Ferrocarril

· C/ Víctor Gallego C/ Campo de marte

· Avda. plaza de toros C/ Villalpando

· Plaza puebla de Sanabria C/ Obispo Nieto

· Los Almendros La vaguada

· La marina

· C/ Santiago Alba Bonifaz C/ Leopoldo Alas Clarín C/ Ponce cabrera

Día 18/06/2025 en horario de 00:00 a 06:00 horas

· Cementerio

· Calle Cabañales

· Calle Cañizal Calle José regojo

· Carretera de salamanca Plaza zumacal

· Calle obispo nieto

· Calle Sor Dosieta Andrés San Martín de abajo

· Plaza Viriato

· Rúa de los francos San Bernabé

· Plaza de los ciento Plaza de arias Gonzalo Plaza Antonio el águila

· Castillo Plaza fray Diego Deza

· Olivares (Calle mediodía)

· San Martín de abajo

· Avenida de la Feria

· Avenida de la Frontera

· Calle Almaraz

· Calle Bellido Dolfos

· Calle de los Comuneros

· Calle de don Ramiro

· Paseo de la Concha

· Aceñas (bajada rio)

· Calle entrepuentes

· Calle Peñausende Calle cantón

Día 19/06/2025 en horario de 00:00 a 06:00 horas

· Siglo XXI

· Paseo de las higueras

· Príncipe de Asturias

· Avenida de los reyes católicos

· Calle Jiménez de Quesada

· Calle Príncipe de Asturias

· Calle Colón

· Calle Alcalá Galiano Calle Núñez de Balboa

· Calle Candelaria Ruiz del Árbol Calle Bajada de San Pablo Calle Puerta Nueva

· Calle Guerrero Julián Sánchez

· Calle Peña Francia

· Calle Bajada de los Tres Árboles

· Calle Avenida Portugal

· Calle Condes de Alba y Aliste Calle Huerta de Arenales Calle Peña Trevinca

· Calle la Salud

· Calle del Río Guareña

· Plaza de Villardeciervos

· Calle Cañaveral

· Calle las Mercedes Calle Villalpando

Esta relación puede sufrir alguna variación en función del desarrollo de los trabajos.