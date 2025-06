Billetes pagados para sentarse en el suelo del tren: el nuevo desprecio de Renfe a Zamora

El cabreo de los zamoranos con Renfe continúa en aumento y no solo por la supresión de paradas en Sanabria. El tren AVLO 04334 con salida desde Zamora y destino Madrid de este pasado domingo llegó media hora tarde. Sin embargo, estos treinta minutos de retraso no fueron el detonante del enfado de los usuarios ya que hubo otro motivo de peso: no tenían asiento.

Los zamoranos y turistas que se subieron a este AVLO con su billete pagado se toparon con la sorpresa de que sus asientos asignados ya estaban ocupados. Al parecer, la explicación, tal y como ha contado en la red social 'X' la usuaria @SandraCei, se debía a la recolocación de pasajeros de un tren averiado en Ourense. "Aprovechando que este estaba allí en la estación, recolocaron a los pasajeros y le dieron indicaciones de que se sentasen donde pudiesen", explica la afectada. "Y el que se suba después, con su billete comprado para ese tren y a esa hora y con asiento asignado que se joda”, añade.

En consecuencia, los pasajeros con el asiento ocupado se vieron obligados a hacer el trayecto de pie o sentados en el suelo, además "sin agua".

"He escrito este hilo sentada en el suelo del vagón 4 del tren. No sé si es casualidad que se dé este trato a los viajeros de Zamora y se priorice a los de Galicia justo cuando se han suspendido varias paradas o si simplemente somos Venezuela, @oscar_puente_", reflexionaba esta viajera, quien reclamaba algún tipo de solución o, al menos, "compensación", tras haber abonado su correspondiente importe. "Los servicios de la España Vaciada, o de España en general, cada día dan más vergüenza. Aunque los impuestos los cobráis religiosamente", finalizaba.

Además, el primer tren de la mañana de este lunes, el de las 07.41 horas, con llegada a Madrid a las 08.49 horas, no ha recogido a los pasajeros en la estación de tren de Zamora que tenían que viajar a Madrid.