Faúndez pide para Zamora trenes, fiscalidad y regulación de la energía renovable

Aprovechó el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, su discurso del Día de la Provincia en Villarrín de Campos para defender su modelo de gestión, sacar pecho de los logros de su equipo de Gobierno, dorar la píldora la presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco por su colaboración con los proyectos provinciales y reivindicar actuaciones (reposición de paradas de tren, fiscalidad o N-122) al Gobierno y una regulación de las energías renovables al propio mandatario del Ejecutivo autonómico.

Intervención de Javier Faúndez en la iglesia de Villarrín de Campos durante el Día de la Provincia. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

La máxima por la que se guía Faúndez es "un problema, una solución. Si se puede hacer, se hace; si no se puede, no se hace, pero no se enreda", ovacionado por los presentes en la iglesia de la Anunciación de Villarrín de Campos cuando expuso este principio.

Presumió de "escuchar", de "transparencia" y de "resolver" para conseguir de la Diputación una institución útil y aprovechó Faúndez para hacer una especie de balance de mitad de mandato de su equipo de Gobierno, con un rosario de logros: 90 millones de inversión y 1.700 obras en los pueblos, cuidado del patrimonio de la institución (Ifeza, Colegio Universitario, Colegio del Tránsito, en breve el propio Palacio provincial...), los planes municipales de obras lanzados hasta 2027 con 32 millones, mejora de carreteras y puentes, siete millones para caminos asfaltados, mejoras en abastecimiento y saneamiento, del servicio de bomberos (antes de fin de año estará el parque de Toro) y el servicio contra la exclusión financiera, de inmediata licitación. Citó las ferias Fromago y Meliza, el suelo industrial de Puerta del Noroeste, San Cristóbal de Entreviñas y Trabazos, el desbloqueo de los polígonos de Bermillo y Alcañices.

E incluyó en la ecuación a la Junta. "Estamos en el mejor escenario de la historia de colaboración institucional entre la Diputación y la Junta", en materias como la vivienda (162 casas en 22 ayuntamientos), el Rehabitare de alquiler social, abastecimiento de agua en Sayago, Alfoz de Zamora y en un futuro Benavente, depuración de aguas, Museo de Semana Santa y "una aportación económica importante para salvar la Iglesia de Molacillos". No se olvidó de los Planes de Tierra de Campos y la Raya.

Energías renovables

Faúndez dijo que "estamos viviendo un boom de las energías renovables" y pidió a Mañueco que la Junta "establezca un marco jurídico que transmita seguridad a los habitantes del medio rural a la hora de abordar este tipo de instalaciones. El desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente son fundamentales para el progreso de nuestros pueblos". Recogió el guante el presidente y en su discurso se comprometió a realizar la regulación solicitada por Faúndez, en la que la Junta ya está trabajando.

La mochila para el Gobierno venía más repleta: una financiación local suficiente, que incluya los criterios de dispersión geográfica y envejecimiento, la reposición de las paradas de tren perdidas por una decisión "arbitraria y caprichosa de Renfe" contra la que prometió seguir luchando, la fiscalidad diferenciada que ayuda al asentamiento de empresas, la ejecución de la N-122 como autovía, y no como carretera convencional en las variantes de población.

Dijo que Zamora es tierra de acogida al emigrante y puso en valor el programa "Mi pueblo acoge" que ha traído ya a 40 familias a vivir en el medio rural zamorano. "Vamos a seguir apostando por integrar a todo aquel que quiera venir a trabajar y a emprender a esta provincia, del mismo modo que lo hicieron con nosotros cuando tuvimos que salir de ella".

Destacó por último el presidente el "talento" que hay en Zamora, representado por los premiados en el Día de la Provincia y se acordó de las casas de Zamora repartidas por el mundo, en especial la de Buenos Aires que cumple 102 años. "Zamora es una tierra con futuro".

