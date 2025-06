Antonio Garamendi, presidente de la CEOE: "Hay que eliminar la hiperregulación y dejar de poner trabas a las empresas"

El responsable nacional de la patronal, Antonio Garamendi, analiza las oportunidades de futuro para la provincia de Zamora que pasan por crear un «espacio atractivo de inversión» con una «fiscalidad razonable».

¿Cuáles son las principales preocupaciones de los empresarios?

La posibilidad que haya una igualdad de oportunidades para las empresas y los empresarios y empresarias de Zamora desde el punto de vista de capacidad para poder tener las mismas oportunidades que otros espacios en España. ¿Y eso qué significa? Pues significa infraestructuras, digitalización, es decir, todo esto que está encima de la mesa en estos momentos, y que la propia Constitución Española dice que todo el mundo tiene los mismos derechos y deberes, pero es que hay un artículo que dice que tiene los mismos derechos y deberes, viva donde viva en España. Yo creo que es algo que, en este caso, la España, vamos a llamarle vaciada, la España de alguna manera no periférica, en muchos casos tiene situaciones especiales que hay que tener presente.

Zamora sufre una despoblación constante y un envejecimiento acusado. ¿Qué papel puede jugar la empresa para revertir esta tendencia?

Las empresas realmente son, en muchos casos, las que están fijando población y, también, empresas que están radicadas en pueblos, son especialmente fundamentales en Castilla y León, pero, concretamente, en Zamora, se ve cómo la gente va saliendo de territorios que merecen la pena vivir, que tienen una buena calidad de vida, pero que, sin embargo, por falta de empleo o mejores oportunidades, la gente joven busca otros espacios.

¿Cómo puede influir la digitalización?

El tema de digitalización da mucho espacio también para que muchas zonas, por ejemplo, rurales, pudieran llenarse de trabajo. Hoy en día con planteamientos digitales, como puede ser el comercio digital, se abren oportunidades nuevas, pero, efectivamente, en España tenemos un problema demográfico donde hay que hablar del problema de la inmigración, evitando absolutamente todo tipo de sesgo político de un signo o de otro y haciendo un trabajo muy serio de qué es lo que habría que hacer para que lo que es la pirámide de población sea la adecuada y no inversamente la adecuada, algo que no solo pasa en este territorio.

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, durante la entrevista. / José Luis Fernández / LZA

¿Qué impacto cree que tendría la reducción de la jornada laboral en las empresas de Zamora donde predominan los negocios pequeños y familiares?

Especialmente impacta a las pequeñas empresas y a los autónomos, es decir, aquí en Zamora en el comercio y la hostelería que son todo, básicamente, empresas familiares que es donde más impacta esa reducción de la jornada. El impacto a nivel nacional son del orden de 23.500 millones de euros. Nosotros seguimos sin entenderlo porque realmente siempre se negocia por horas al año, no se negocia por horas a la semana porque una vez que negocias por horas al año ya se irá distribuyendo, pero no consiste en no hablar de horas, consiste en que esté dentro lo que es el diálogo social, dentro lo que son los convenios colectivos. Por lo tanto, lo que nosotros nos negamos es que se haga por ley de gente que entendemos, además, que no tiene mucha experiencia y el problema que va a haber es que nos vamos a encontrar con que especialmente los pequeñitos lo van a sufrir más porque son los últimos de la fila y son los primeros a los cuales les llega este tipo de medidas y les impacta más e, insisto, no estamos hablando de que no se reduzca sino que se tiene que hacer las mesas de negociación colectiva porque depende de los sectores y aquí en el campo va a influir muchísimo también.

Zamora es una de las provincias con los salarios medios más bajos de España ¿cómo se podría influir para equilibrar estas diferencias con respecto a otros territorios?

Es muy fácil, que se deje a las empresas trabajar, que se les deje ganar dinero y crecer porque para que pase eso las empresas tienen que crecer. Es decir, las empresas con mejores salarios son las grandes, aquellas que van creciendo, y aquí muchas veces se hace todo lo posible para decir que tienen que crecer, pero se dan todos los medios posibles para que no crezcan. ¿Cuál es el sistema para que eso pase? Por un lado, poner las infraestructuras necesarias para que pueda haber empresarios y empresarias que tomen iniciativas y generen esa calidad de vida que se puede plantear, siempre dentro de lo que es la negociación leal, que puede ser cada uno defendiendo sus intereses, en este caso con los sindicatos, de cómo se tiene que ir llegando a ese equilibrio entre lo que es la conjunción de productividad, de competitividad, de crecimiento de la empresa, de inversión, de nivel salarial y de reparto de dividendos porque nadie habla de las empresas que quiebran o de las que cierran y son muchísimas. Especialmente, el comercio de proximidad está cerrando por lo tanto, hay que tener presente eso y llegar a ese equilibrio.

¿Y cómo se puede ayudar a ese pequeño comercio de proximidad que cada vez vemos que baja más la trapa y va desapareciendo?

Lo primero que hay que hacer es evitar la hiperregulación. Ya no estamos hablando de qué es lo que hay que darles, sino, oiga, déjeles vivir. Cada día hay más normas y además incluso incomprensibles que la gente tiene que implementar y los pequeños cada día lo tienen más complicado. De hecho, la Comisión Europea acaba de hacer las Leyes Ómnibus principalmente para reducir cargas administrativas. Y por otro lado, es tan sencillo como poner en valor la actividad que tienen que es muy importante y como no cuidemos ese comercio de proximidad, que son personas, mataremos las ciudades porque una ciudad está viva cuando hay un comercio, cuando hay una hostelería, cuando hay una situación donde la gente sale a la calle y tiene una sociedad abierta. Si la acabamos convirtiendo en unas calles vacías o en un comercio no vivo, en este caso, pues realmente tendremos problemas en las ciudades porque las haremos mucho más inhabitables.

Garamendi reunido con empresarios de Zamora / José Luis Fernández / LZA

¿Cómo se puede aunar la conciliación y la productividad sin perjudicar la competitividad empresarial?

Creo que se puede hacer perfectamente, de hecho, se ha hecho en muchos casos. Lo que no puede haber es un montón de normas que muchas veces se gestionan por gente que no conoce la realidad de la empresa y lo que hay que hacer es ver cómo se puede hacer esa conciliación de la vida familiar, que se puede hacer, pero también junto con la palabra productividad y competitividad. Es decir, es un trilema. Son las patas de un banco donde no sobra ninguna. Aunque muchos de los problemas de la conciliación familiar también son dentro de casa porque muchas veces se plantean desde la empresa, pero también la conciliación familiar es tener tu casa o tu familia bien orientada para saber cuál es la responsabilidad de cada uno. No obstante, es algo en lo que se trabaja en las mesas de negociación.

La falta de conexiones ferroviarias rápidas y eficientes ha sido una queja constante en Zamora y ahora más con la supresión de las paradas de AVE en Sanabria ¿Cómo afecta esto al tejido empresarial?

Si algo es fundamental para que un territorio crezca, para que tenga las mismas oportunidades, es tener unas infraestructuras adecuadas. Por tanto, todo lo que sea un aumento de esas infraestructuras va a mejorar la posición del territorio de Zamora y a eso hay que añadirle todo lo que sean infraestructuras digitales, también fundamentales, y talento. Todo esto va a funcionar si tenemos gente preparada para gestionar lo que viene, sobre todo especialmente hablando del área digital, que la España, vamos a llamarle vaciada o menos llena, tiene una oportunidad enorme de otras actividades diferentes que se van a producir como consecuencia de la digitalización. De hecho, hay mucha gente joven que está planteándose claramente que ya no le interesa tanto vivir en una gran ciudad que puede tener ventajas, pero tiene muchos inconvenientes, y decide tranquilamente vivir en un pueblo que se vive de maravilla y desarrollar su vida familiar de otra manera porque hoy en día si se tienen esas infraestructuras, hay herramientas suficientes para gestionar esto.

Zamora cuenta con recursos naturales para la producción energética. ¿Qué oportunidades ve la CEOE en este ámbito?

La energía es uno de los vectores principales para ese crecimiento. También desde el punto de vista industrial, es muy importante que esté mallada la red con los centros de actividad, pero también potencia para poder ofrecer polígonos industriales para desarrollar actividades porque estar a una hora de Madrid te permite tener centros de decisión aquí.

¿Qué opina sobre la instalación de plantas de hidrógeno verde?

El hidrógeno verde es una de las tecnologías de futuro y es una de las tecnologías donde justamente se van a hacer inversiones milmillonarias, por ejemplo en Huelva la inversión en hidrógeno verde son 1.500 millones; en Vizcaya, 1.300 millones; en Tarragona, 800 millones. Estamos hablando de una de las tecnologías de futuro energéticas. Yo creo que no se deben perder tampoco los trenes, nunca mejor dicho, y hay que ver cuáles son las empresas del futuro porque son las que van a funcionar, entonces hay que montarse en el tren.

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, durante la entrevista / José Luis Fernández / LZA

¿Qué tipo de incentivos fiscales cree que podrían fomentar la instalación de empresas en una provincia como Zamora?

Creo que todos los que se les ocurran sean buenos, pero insisto, aparte de atractivos fiscales lo mejor es que no se les moleste, no pongamos las trabas, quitemos la hiperregulación, que los impuestos sean los razonables precisamente para que a la gente le compense invertir. Nosotros no queremos regalos, lo que queremos es simplemente que haya un espacio atractivo de inversión donde haya una seguridad jurídica, donde haya una estabilidad regulatoria, donde haya una calidad de norma, donde haya un planteamiento de una tranquilidad social que eso es muy importante y si marcamos esos cuatro elementos, además con una fiscalidad razonable, pues directamente las empresas van a ir a estos espacios.

¿Qué papel juega en este aspecto la colaboración público-privada?

En estos momentos las inversiones que están llegando a España son muy diferentes a las que a veces nos hemos planteado y hay que estar, nunca mejor dicho al loro, para ver qué es lo que hay porque hay oportunidades que están encima de la mesa y ahí sí hay que estar conjuntamente y es muy importante cuando hablamos de impuestos o de terrenos, cuando se habla de esa famosa colaboración público-privada que sea de verdad. Nosotros estamos dispuestos a trabajar con las administraciones, pero las administraciones tienen que estar dispuestas a escucharnos para que vean por donde van los caminos de futuro, pero yo creo que con esa unión de lo público y lo privado, los efectos de los fondos europeos y todo lo que aporta la CEOE-Cepyme de Zamora tenemos la posibilidad de que las inversiones sean atractivas para que de otros sitos vengan para aquí.

