Renovación en las cofradías sacramentales de Zamora para sobrevivir

Las cofradías sacramentales fueron "las más abundantes en la diócesis" y existe "constancia documental de su existencia en más de la mitad de las parroquias", explica el sacerdote e historiador Miguel Ángel Hernández. El presbítero añade que entre sus fines estaban "el culto y esplendor del Santísimo al que debían procurarle cera para alumbrarlo, compañía cuando se salía del templo para llevar el viático a los enfermos y organizar la función sacramental".

La de San Vicente "sabemos que existía en el siglo XVII, y que en 1723 se agregó a la Archicofradía del Santísimo Sacramento supra Minerva de Roma fundada, que era como la matriz de todas estas cofradías" agrega el investigador que afirma que en este templo "ya existía una titulada la Minerva desde el siglo XVI" y "quizá sea la sacramental más antigua e importante de la ciudad de Zamora".

La Cofradía del Santísimo de San Juan es "también muy antigua", el experto no ha localizado documentación para datarla antes del XIX, aunque "en esta parroquia tenía lugar el Culto a las Cuarenta Horas que suponía también un importante hito en la devoción eucarística de la ciudad".

Antonio Rodríguez con uno de los estandartes en San Vicente / Jose Luis Fernández

En cuanto a San Ildefonso y San Torcuato están documentados desde el siglo XVII y en Santa María de la Horta desde el XVIII. De estas tres, solo la última es la única que ha sobrevivido.

La escasa cantidad de integrantes de las Cofradías del Santísimo de las iglesias de San Juan y San Vicente, unificadas a finales del pasado siglo, hacen que se unan ahora a los de Santa María de la Horta, todas iglesias que pertenecen a la Unidad del Buen Pastor. Las tres cofradías se agrupan en una "refundación" como Cofradía del Santísimo del Buen Pastor y con una nueva cabeza visible, Antonio Rodríguez.

"Siempre han sido cofradías pequeñas y parroquiales, pero con una arraigada devoción al Santísimo Sacramento, la devoción más genuina y más auténtica de la Iglesia" apunta Rodríguez. "No queríamos que se perdiera esta cofradía que era histórica. Quedaban unos 60 cofrades, gente muy mayor. Miguel Ángel Hernández me lo propuso y... me animé porque hay que revitalizarla" señala el joven con una amplia sonrisa en su rostro.

Varios hombres sitúan un repostero / Jose Luis Fernández

En las pocas semanas la nueva directiva ha llevado a cabo una campaña para contar con nuevos socios. "Hemos sumado 40 personas más", explica. Entre los propósitos que tienen figura que "se garantice el culto al Santísimo Sacramento, al menos, en estas iglesias", todos los martes habrá adoración al Santísimo en San Juan, el culto de las 40 horas y los viernes llevan un acto de oración y música en San Juan.

Estos días preparan estandartes y otros elementos e incluso han adornado ventanas de la parroquia para animar a las cofradías radicadas en el Buen Pastor a participar este domingo en su procesión desde San Juan por la zona dentro, una salida adelantada porque tendría que ser el 29, pero "la Policía Municipal nos recomendó que no la hiciéramos ese día y el 22 es el Corpus" precisa Antonio Rodríguez, quien lamenta coincidir con la festividad de la Virgen de la Salud.

