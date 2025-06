Entrenar en ayunas, ¿sí o no?

Hay mucha gente que piensa que si no come nada antes de entrenar o salir a correr no tendrá fuerza y no rendirá, pero no es así. Lo más recomendable es que antes de hacer deporte no hagas comidas muy pesadas, incluso, te recomiendo que entrenes en ayunas, nada más levantarte por la mañana. Para mí es lo mejor, sin duda, y te voy a explicar por qué.

Entrenar en ayunas

Al trabajar el cuerpo con el estómago vacío no tenemos esa sensación de pesadez que queda siempre después de comer. Además, al quitarle al sistema digestivo ese trabajo de digestión, la energía que el cuerpo dedica al proceso digestivo puede ser enfocada a la actividad física que estamos realizando obteniendo un mayor rendimiento.

Otros beneficios:

-Mejora la flexibilidad metabólica.

-Sensibilidad a la insulina.

-Quema de grasa: Llevar unas 16 horas sin comer favorece el uso de grasa como combustible.

Además, debes tener en cuenta que entrenar con el estómago vacío no va a afectar a la masa muscular. Una opción, si tienes mucha necesidad de tomar algo sería un café unos 30-45 minutos antes de entrenar ya que la cafeína podría ayudar a mejorar la intensidad del entrenamiento.

Opciones de comida pre entrenamiento

Si aún así, te apetece comer algo antes o si por circunstancias de tu ritmo de vida no puedes entrenar por la mañana con el estómago vacío, te recomiendo que lo que tomes sea algo muy ligero.

También para las personas que estén buscando ganar músculo con su actividad física o hagan entrenamientos intensos y de larga duración (más de 90 minutos) puede ser buena idea comer algo antes. Los pacientes con amenorrea o TCA tampoco deben ayunar.

Avena cocinada con agua o leche, la base del porridge, una receta a la que luego le podrás añadir cacao, crema de cacahuete, frutos secos picados, dátiles.... / A. V.

Hubo una época en la que se oía mucho que había que comer hidratos de carbono del tipo pasta y arroz antes de salir a correr porque daban mucha energía, también que había que beber mucha agua para estar hidratado durante el entrenamiento, pero no es cierto.

El exceso de carbohidratos y de líquido solo nos hará sentirnos más pesados e hinchados. ¿Qué tomar entonces?

Frutos secos: Un snack saludable y energético y además son súper fáciles de comer en cualquier sitio. Te propongo las almendras y anacardos, dos frutos secos cargados de nutrientes, antioxidantes y grasas saturadas que aportan fuerza, sacian y además ayudan a equilibrar el tránsito intestinal.

Avena: Es un cereal recomendable ya que además de ser bajo en grasas saturadas, contiene vitaminas y minerales como el magnesio, muy útiles para el correcto funcionamiento y recuperación de los músculos. También es digestiva, aporta energía de larga duración y es muy saciante. Puedes tomarla en forma de porridge o tortitas.

Kéfir: El kéfir se digiere mejor la que la leche ya que no contiene apenas lactosa. Además, aporta muy poca grasa, evita la descalcificación ósea y mejora la resistencia frente a virus y bacterias.

Kéfir griego y de cabra. / A. V.

Yoga a primer ahora del día, el ritual

La manera en la que empiezas el día tiene un poderoso impacto en el resto de la jornada. Una sesión de yoga al despertar nos garantiza que las 24 horas que tenemos por delante sean vividas de forma más consciente y tranquila. Llevo años levantándome un poco antes para practicar y no me he arrepentido ni un solo día.

Hacer yoga por la mañana te asegura un día más productivo, con más energía y mejor humor. / A. V.

En yoga ese momento del día se llama Brahma Muhurta. Significa la hora del creador, dura 48 minutos y comienza 96 minutos antes del amanecer. Practicar yoga en ese momento nos conecta con el Universo, con los ritmos circadianos y tiene beneficios increíbles, ¡apunta!

Beneficios de hacer yoga por la mañana