Un contrato de venta de ovejas descarta la estafa de 6.498 euros

El juez ha optado por la absolución del ganadero acusado de vender varias ovejas con ayuda de dos cómplices cuando ya no le pertenecían e insta a los denunciantes a acudir a la vía civil para reclamar 6.498 euros que pagaron por el ganado. La sentencia se basa en la imposibilidad de determinar qué versión es fiel a la verdad, si la ofrecida por los tres procesados o por la Fiscalía de Zamora.

La sentencia recoge, que "no consta acreditado que hubiese engaño bastante, precedente y causal por parte de ninguno de los acusados", del dueño de los animales vendidos cuyas iniciales son C.A.R. y de los intermediarios I.F.G. y JL.G.R., en la venta a la sociedad Agrosierra Salamanca y a otra persona cuando las ovejas ya no pertenecían al ganadero.

El Ministerio Fiscal exigía tres años de cárcel para cada uno de los imputados y la indemnización por la cantidad indicada, una petición que rechaza la sentencia del Juzgado de lo Penal porque "este juzgador no tiene razón alguna para dar una mayor verosimilitud a una versión de los hechos frente a otra", ante lo que aplica el principio in dubio pro reo (ante la duda de que se haya cometido el delito, se favorece al reo).

El argumento cobra mayor peso porque la persona que redactó el primer acuerdo de venta es la misma que denuncia la estafa. "No hay ningún tipo de artificio o connivencia de los acusados para defraudar a los perjudicados", concluye el juez, puesto que esa dolo, esencial para que haya intención de engañar por parte de quien vende, no se sustenta ante la existencia de ese documento privado suscrito entre las partes. Una acuerdo que impide hablar de estafa porque "quien redacta el contrato y fija las cláusulas contractuales es la propia parte que después se dice engañada".

Llegados a ese punto, el juez sustituto de Penal apunta que en el cierre de ese negocio entre particulares "no hay ningún tipo de artificio o connivencia de los acusados para defraudar a los perjudicados". Y se remite a la jurisprudencia para recalcar que "el dolo del agente tiene que preceder o ser concurrente en la dinámica defraudatoria", no se valora el sobrevenido o no anterior al cierre del negocio.

Ese acuerdo culminó el 13 de diciembre de 2017, cuando I.F.G. puso en contacto al ganadero con uno de los perjudicados que no llegaría a disponer de los derechos de pago único porque se habían vendido a Agrosierra.