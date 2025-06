"La acuarela se adapta a mi personalidad"

Una mirada especial a la ciudad de Zamora es lo que ofrece el pintor malagueño Adrián Marmolejo con la exposición "25 perspectivas", que puede visitarse en la galería de arte Espacio 36.

¿Qué es lo que el espectador puede ver en su exposición "25 perspectivas" en Espacio 36?

Sobre todo, paisaje urbano, que es lo que más trabajo, en acuarela, quizá por mi formación en Arquitectura. Me interesa mucho la luz, los espacios, las calles. En definitiva, el urbanismo. Y se trata de imágenes de Zamora, de la que pude disfrutar cuando vine después de participar en exposiciones colectivas con esta misma galería.

¿Aprovechó sus visitas a la ciudad para inspirarse?

Me gusta mucho el trabajo al natural, pero en este caso, al tratarse de obras en mediano y gran formato, están realizadas en el estudio, aunque vine en marzo para conocer la ciudad, hacer fotos de algunos rincones, tomar algún apunte. Me quedé con lo que quería representar y, durante los siguientes tres meses, trabajé en casa.

¿Qué es lo que más le llamó la atención de una ciudad como Zamora?

Había visto muchas fotos de lugares típicos como la Catedral o el paseo del Duero, pero no la conocía ni había recorrido sus calles. De esos paseos saqué la inspiración para la mayor parte de estos cuadros, donde represento rincones específicos de la bajada de Balborraz, de la calle Herreros… También están las estampas típicas de la Catedral, alguna panorámica o la Plaza Mayor. Pero, en general, he ido buscando lugares que no fueran de postal, sino que se integraran en el urbanismo de la ciudad.

Descubriendo la ciudad

¿Con qué se queda de su descubrimiento de esta ciudad?

Puede presumir de muchos monumentos y de su románico, pero me interesan, sobre todo, las escenas urbanas, el movimiento de la gente en las calles y las luces. Eso es lo que iba buscando.

Adrián Marmolejo muestra su obra a una visitante. / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

¿Se puede decir que Zamora tiene una luz especial?

Sin duda. Salvo algún blanco, en mis acuarelas he trabajado sobre todo con naranjas, ocres y colores tierra. Es una luz mucho más cálida que la tenemos en el sur, donde vivo.

Método de trabajo

¿Cómo trabaja la acuarela?

En general, tienen que ser trabajos rápidos, aunque lleve mucho estudio previo con pequeños bocetos, decidiendo bien los colores y la paleta que se va a emplear, porque, una vez que te pones con la obra definitiva, no hay mucho margen de corrección. Normalmente, trabajo en dos capas: en la primera meto los tonos claros y medios, para fundir todo y crear la atmósfera. En la segunda capa, introduzco ya la luz y defino las formas.

Un visitante en la galería de arte Espacio 36, con la nueva exposición de Adrián Marmolejo. / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

¿Es la técnica con la que se siente más cómodo?

Antes trabajaba acrílico, pero ahora me dedico especialmente a la acuarela, porque va mucho con mi personalidad. Soy una persona espontánea y muy impaciente, así que me gusta ser rápido a la hora de trabajar y a la acuarela se adapta bien a todo esto.

El camino hacia el arte

¿Cómo llega un arquitecto a dedicarse al mundo del arte?

La verdad es que, aunque estudié Arquitectura, he pintado desde que era bien pequeño. Empecé acudiendo a clases con una artista belga cuando solo tenía siete años y ella ya me inició en la pintura al natural. Luego pasé a otras técnicas, desde óleo hasta acrílico, y tuve otros maestros, incluso antes de comenzar con la carrera. Durante mis estudios superiores hubo un parón en la pintura, porque me exigían mucho tiempo y esfuerzo, dejándola solo para el verano. Después, finalicé la carrera en la época de crisis y reconecté con la pintura, así que decidí volver y dedicarme profesionalmente a ella. Una apuesta arriesgada, pero decidí dar le paso y creo que no me va muy mal. Diversifico un poco y acudo a certámenes de pintura, tanto al aire libre como presentando obras desde el estudio, hago exposiciones, acudo a simposios y bienales e incluso imparto clases.

Adrián Marmolejo. / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

¿Qué respuesta recibe del público en sus exposiciones?

En general, suelen gustar bastante. Lo cierto es que ahora mismo hay muchos amantes de la acuarela, se ha creado una especie de corriente y, afortunadamente, está en auge.

