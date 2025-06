La Diputación se une en Pleno para exigir el cese del presidente de Renfe por la supresión de la parada del AVE en Sanabria

La petición del cese inmediato del presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha unido a todos los grupos políticos de la Diputación de Zamora que suscriben por unanimidad la medida y exigen el mantenimiento de la parada del AVE en Sanabria y el restablecimiento del tren madrugador a Madrid, "un nuevo golpe" para la provincia, especialmente para la comarca sanabresa, para su desarrollo económico y turístico de la zona, "en definitiva, al futuro de un territorio que lucha contra la despoblación".

El presidente del PP en la Diputación, Javier Faúndez, cerró el turno de intervenciones para arremeter contra Fernández Heredia, que "ha creado un problema donde no lo había" para advertir que "no hay peor error que abordar al débil, quitándole los derechos que tiene, está atacando a la sensibilidad de una provincia" a la que ha ninguneado, "mintiendo en reiteradas ocasiones diciendo que no se iban a suprimir paradas en Sanabria, por el trato desleal con las instituciones de Zamora. Un cargo que miente no puede seguir ni un minuto más en trabajo público", sentenció no sin hacer especial hincapié en que el presidente de Renfe "cobra 186.000 euros al año, dinero público, de nuestros impuestos".

Faúndez incidió en que Zamora solo pide que se mantengan las frecuencias que Sanabria ya tenía en el transporte ferroviario para ir a Madrid a trabajar o realizar gestiones, "no se puede condenar a una comarca para que en otro territorio no tengan que madrugar diez minutos", ha declarado en referencia a Vigo. Álvaro Fernández Heredia "cometió un error de bulto al pensar que somos pocos y que nos íbamos a cruzar de brazos, que no íbamos a responder", mientras daba las gracias a las personas conocidas que han apoyado la causa del AVE para Sanabria. Hizo un llamamiento para que se secunde el paro general de 10 minutos en la provincia convocado para este martes próximo, 17 de junio.

Noticias relacionadas La comarca redobla el pulso contra Renfe y Transportes: 10 minutos de paro total

El responsable de la institución aclaró que no es cierto que otras diputaciones como León o Cáceres estén sufragando el coste de una línea férrea convencional, ya que en ambos casos se trata convenios con Renfe para mantener de trenes turísticos, otra mentira más. "Comprendo que está muy activo en redes sociales, muy nervioso porque este clamor va a más" en Zamora y, si no hay una respuesta a la petición de cese, el ministro de Transportes, Óscar Puente, será el siguiente cargo al que se pida la dimisión por haberse equivocado con el nombramiento de Fernández Heredia como presidente de Renfe.