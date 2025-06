Desestimadas las medidas cautelares contra el cambio de horarios de Renfe de Zamora

El Juzgado número 5 de Zamora ha desestimado las medidas cautelares para suspender los nuevos horarios ferroviarios establecidos por Renfe y que perjudican sobre todo a la comarca de Sanabria, que había solicitado la Unión del Pueblo Leonés, la Asociación Viriatos de Zamora, la Asociación de Ganaderos Libres de Zamora y la Asociación Terra Sos-tenible en la denuncia penal contra los responsables del cierre de los servicios matutinos ferroviarios.

El juzgado que desestima las medidas cautelares porque el documento con la decisión de cierre “no consta aportado a los autos, por lo que no se puede determinar de forma efectiva quien lo firma”. Y no se ha aportado, porque no está publicado en ningún boletín oficial, ni en la página de Renfe, Adif o el Ministerio "y porque estamos en una actuación en vía de hecho de Renfe que ha respaldado la Secretaría de Estado del Ministerio de Transportes", indican los querellantes, que anuncian la interposición de un recurso de reforma contra este auto.

La Fiscalía se opone a las medidas cautelares por considerar que la resolución que acordó el cierre de los servicios en Sanabria no está en Zamora y no serían competentes los juzgados de la provincia para dilucidar este caso.

El Juzgado explica que la medida cautelar se pedía en el seno de una denuncia por presuntos delitos de prevaricación administrativa y cuyo objeto es el mismo que el asunto principal, la supresión de servicios por parte de las personas que lo autorizaron o incitaron.

El juez, sin embargo, no cree que la firma del acuerdo vulnere derechos que necesiten especial protección desde el punto de vista penal, los derechos fundamentales particulares, al contrario de las que se hubieran podido pedir si se hubiera ido por la jurisdicción contencioso-administrativa que ponderan el interés general y público.

