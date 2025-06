Las consultas de los hospitales de Zamora, vacías por la huelga de médicos

La huelga de médicos ha tenido una repercusión importante en las consultas hospitalarias y en algunos otros servicios que aún teniendo servicios mininos estos se limitaban a la realización de atención urgente. Es el balance realizado por el vicepresidente del Sindicato Médico de Zamora, Sebastián Martínez, durante la concentración de facultativos a las puertas del hospital Virgen de la Concha de Zamora, confirmada por algunos pacientes que han sufrido retrasos o suspensiones de algunas citas.

Martínez explicó que es el estatuto marco que quiere poner en marcha el Ministerio de Sanidad el motivo principal de la protesta porque "no nos beneficia nada a los médicos. Es más, yo creo que muchas cosas de las que proyectan, nos van a perjudicar más de lo que estamos todavía".

Las matizaciones que está introduciendo en las últimas horas la titular de la cartera de Sanidad, Mónica García, son, indica el responsable del Sindicato Médico, anuncios verbales que no están plasmados en ningún documento.

concentración huelga médicos / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

Por ejemplo, parece que hay marcha atrás ministerial respecto a la obligatoriedad para los MIR de trabajar cinco años en el sistema público una vez acabada la residencia, la exclusividad o el reconocimiento de las guardias.

"Lo de los MIR es una cuestión que han comentado, pero no hemos visto nada escrito. No hemos visto nada escrito. Lo de las guardias localizadas también hay que regularizarlas, igual que las guardias de presencia física, pero no hemos visto nada por escrito. Todos sabemos que las guardias hay que regularizarlas, pero no han hecho una oferta de cómo se va a hacer".

Parece que la idea es limitar las guardias a 17 horas e introducir turnos de tarde y nocturnos. "Imagínese que se pone un turno nocturno pagado como la hora de guardia, a un precio irrisorio, menor al de una hora ordinaria. En fin se han dicho cosas, pero por escrito no encontramos nada", recalcó Martínez.

Los sindicalistas no ofrecen datos concretos del seguimiento de la huelga, si bien la visita realizada a las plantas y la zona de consultas les hacen afirmar que "ha sido un seguimiento masivo. A algunos servicios les han puesto en cien por cien de mínimos, pero están haciendo solo las urgencias y los casos críticos".

Tras esta jornada de huelga, convocada a nivel nacional, habrá que ver los próximos pasos que decida el Sindicato Médico a nivel central. "Supongo que seguiremos con las acciones para dar visibilidad a nuestras reivindicaciones", señaló Martínez.

Datos de la Junta

La Consejería de Sanidad estimó en un seguimiento de la huelga en Zamora por parte de 150 médicos, el 28% de la plantilla total que debería estar trabajando en turno de mañana.

