Ciencia casera con sello de excelencia

La sal de Seignette les ha dado una doble alegría a los jóvenes investigadores Ángela Lorenzo González, Irene Villar Mangas y Álvaro Pérez Esteban, alumnos de 4º de la ESO en el IES Maestro Haedo. Junto a su profesor de Física y Química Eduardo Martín Rodríguez, han recogido no uno, sino dos premios en las últimas semanas por el trabajo "Síntesis de la sal de Seignette y su aplicación en la identificación de azúcares reductores mediante el reactivo de Fehling".

Primero, el Premio de Investigación e Innovación en ESO, Bachillerato y FP 202-2025, otorgado por la Consejería de Educación. Una celebración que continuó con un nuevo reconocimiento en los premios de Investigación Química Vicente Garrido Capa, organizados por la Asociación de Químicos de Castilla y León.

Buscar una alternativa

El germen de este proyecto nació de la necesidad de algunos departamentos de Biología y Geología de ahorrar costes en dos reactivos —Fehling A y B— necesarios en muchos experimentos, pero bastante costosos para algunos centros educativos, así que estos estudiantes del IES Maestro Haedo empezaron a investigar cómo realizarlos de manera casera. "Empezamos analizando su composición y descubrimos que lo que se necesitaba para prepararlos tenía un coste mucho menor o que aquellos que no teníamos a mano los podíamos preparar directamente en el laboratorio", explica el profesor sobre los inicios de este trabajo, quien destaca que sus alumnos "han puesto a prueba su eficacia en distintos ensayos, además de aprender nuevas propiedades de la sal de Saignette".

Los tres alumnos del IES Maestro Haedo, en el laboratorio. / Cedida

Los alumnos recuerdan que comenzaron con varias clases teóricas "para entender algunos conceptos que todavía no habíamos dado en clase, antes de comenzar con la parte práctica, preparando primero los azúcares y luego los reactivos".

Puesta en escena

La presentación a estos premios requería una puesta en escena para explicar todo el proceso, así que los alumnos salieron del laboratorio para recorrer las aulas del instituto y practicar la exposición con compañeros de todos los cursos y profesores.

"Todo el mundo sabe sobre este proyecto", bromea Álvaro Pérez. "Nos servía para practicar y para que ellos nos lanzaran preguntas que podían ser similares a las del tribunal", agradece.

Los zamoranos, con otros premiados en el certamen Vicente Garrido Capa de química / Cedida

Su compañera Irene Villar apunta que todas esas exposiciones a compañeros del instituto les sirvieron para ir "corrigiendo cosas en la presentación" y llegar mucho más tranquilos a enfrentarse al tribunal "que tampoco nos hicieron preguntas muy difíciles", considera.

Los zamoranos, durante la exposición de su proyecto. / Cedida

Los tres se confiesan unos apasionados de la química, por eso no dudaron ni un segundo cuando el profesor pidió voluntarios para —en tiempo fuera del horario escolar— poner en marcha esta investigación. "Yo me he dado cuenta con este proyecto que me encanta estar en el laboratorio, ya sea haciendo disoluciones o midiendo sustancias, es un proceso que disfruto y que me ha ayudado bastante a ver qué hago con mi futuro", reconoce Ángela Lorenzo.

Una vocación temprana por la bata blanca y las pipetas que, seguro, les llevarán muy lejos.

