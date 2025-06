La CEOE reivindica la fiscalidad diferenciada para Zamora y agilizar las licencias

La urgencia de impulsar un «plan especial» para Zamora con el objetivo de favorecer la actividad empresarial fue la reivindicación principal que lanzó durante su discurso el presidente provincial de la CEOE, José María Esbec. Demanda que pasa porque «el Gobierno de España acuerde la fiscalidad diferenciada», se incrementen las ayudas a la inversión y se agilicen las licencias urbanísticas. Esbec no olvidó tampoco reclamar la reapertura del Tren Ruta de la Plata y la recuperación de las paradas del AVE en Sanabria. «La delicada situación económico y social de Zamora no es ni un mal endémico ni una plaga bíblica de la que no nos podamos zafar. Es muy fácil y, a la vez, muy difícil, solo hace falta que todos, administraciones públicas, instituciones, partidos políticos, sindicatos y nosotros los empresarios, rememos juntos en la misma dirección», expuso durante la 32ª edición de los galardones de la organización en los que se reconoció a Embutidos Ballesteros con el Premio empresario del año 2025; a Renata López Prada, de Esla Formación, con el Premio Mujer Empresaria; al establecimiento El Redondel con el Premio Comercio; y a Lácteas Cobreros con el Premio Industria.

Elier Ballesteros, CEO de Embutidos Ballesteros, Premio Empresario del Año, junto a Leticia García y José María Esbec. / Jose Luis Fernández

Leticia García, Consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, quiso aprovechar su presencia en el evento para ensalzar la evolución positiva de Zamora respecto al empleo liderando en mayo la bajada de desempleo a nivel nacional. «Son 3.000 puestos de trabajo más desde que se inició la legislatura», subrayó. Además, ensalzó el notorio aumento de empleo industrial en la provincia. Buenos datos que «se deben al trabajo continuo del tejido empresarial» y al apoyo de la Junta «para favorecer las condiciones necesarias dando estabilidad y confianza, lo contrario que el gobierno de España con esa inestabilidad jurídica y política que no favorece nada al crecimiento de las empresas», lamentó García.

Renata López, Premio Mujer Empresaria 2025. / Jose Luis Fernández

Entrega del Premio Industria a Lácteas Cobreros. / Jose Luis Fernández

Empresariado que adolece una «regulación excesiva» sobre la que puso el punto de mira el responsable de la CEOE a nivel regional, Santiago Aparicio. «Tenemos que estar todos los días pendientes de más de 3.000 hojas de los diferentes boletines que hay en el Estado y es una locura para un empresario el que tenga que seguir toda esa normativa que realmente lo único que sirve muchas veces es para confundir», pronunció. Burocracia a la que sumó el problema del auge del absentismo laboral que «crea mucha inseguridad en las empresas, reduce la productividad y hace que se pierda competitividad», así como el aumento de los ciberataques que son un peligro para todas las empresas independientemente de su tamaño.

loy y Pablo Peláez, propietarios de El Redondel, Premio Comercio. / Jose Luis Fernández

