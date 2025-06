"Ahora la comunicación es una enemiga de la pausa"

¿Cómo llega usted a la poesía?

Yo escribía ya desde la adolescencia. Escribía en un blog, escribía cosillas sueltas que tenían más el formato de verso que de prosa. En un momento dado sí que me empezó a interesar más leer poesía y contacté con David Refoyo, el escritor, le pregunté y él me orientó. Me dio recomendaciones de otros autores para que leyera. Él me encauzó. Creo que es justo reconocérselo aunque hayan pasado años. La poesía es el formato en el que más cómodo me siento escribiendo y me facilita expresar a veces las observaciones o las reflexiones.

Escribe y tiene un material que opta por publicar. ¿Por qué da el paso ?

Intenté inicialmente hacer un poemario unitario y homogéneo que tuviera como trasfondo la sequía reflejada en los paisajes de nuestra provincia de Zamora, del embalse de Ricobayo, de Videmala, mi pueblo. A lo largo del poemario hay algunos elementos transversales y una base de símbolos o de imágenes que podían dibujar como una unidad. Lo he ido construyendo muy despacito, lo empecé en 2017, intentando que los poemas tuvieran una conversación entre ellos, que hubiera elementos comunes y eso, sobre todo, son elementos que sugiere el paisaje o la comunicación de nosotros mismos como reflejados de manera líquida en los ríos o en los embalses .

Es su primer poemario y ve la luz arropado por la editorial Isla Elefante, un proyecto muy personal que lidera el poeta Ben Clark.

Hacia 2022 contacté con Ben Clark, de la editorial Isla Elefante. Me siento un privilegiado primero porque me aceptara el manuscrito Luego por el trabajo de corrección y de edición que hemos hecho porque Ben se lo toma absolutamente profesional tal y como es él, que él es un profesional de la poesía. Su orientación y su guía han sido lo que han convertido un borrador en una obra. Es, sin duda, un privilegio debutar de la mano de alguien tan reconocido.

¿El nombre ya lo tenía desde el inicio o fue consensuado entre el editor y usted?

Lo tenía porque la imagen inicial para mí es el ver el fondo del embalse de Ricobayo completamente seco a la altura del cauce del río Aliste y ver todo lo desaparecido bajo las aguas.

¿Bajo "La sequía" puede haber cierta reivindicación ?

Sí. Hay un poema donde se omite el nombre, pero que intenta correlacionar la tragedia de Ribadelago. Hay otro poema en el que me figuro cómo sería si los habitantes de los pueblos sumergidos le echaran una maldición a Iberdrola o poemas alusivos a la gestión hidrológica de los últimos años donde una vez más los zamoranos hemos sido espectadores perjudicados. Del mismo modo hay un poema que hace referencia al tren regional con las traviesas de madera justamente cuando tenemos todas las cuestiones de las paradas del AVE . No creo que haya una voluntad política y social expresa en el poemario, pero sí forma parte la realidad del mismo.

¿Escribe en verso libre?

Sí, además he intentado no hacer algo críptico. También aparecen las redes sociales como cuestión comunicativa. Reflexiono sobre la cantidad de comunicación que tenemos y sin embargo la calidad tan baja de la que nos proveen las redes sociales bien sea WhatsApp, sea Facebook o sea Instagram. Estamos todo el rato diciendo cosas, comunicando ideas, pero qué tal hablamos. Ahora la comunicación es una enemiga de la pausa. Estamos preocupados por contestar un mensaje rápidamente o por devolver una llamada cuanto antes, pero cuánto tiempo dedicamos a lo que de verdad nos preocupa, o realmente a disfrutar...

Para mí la poesía es la forma en la que me libero en expresión de cosas

¿Qué es para usted la poesía?

Para mí nace de la necesidad de expresarme. Para mí la poesía es la forma en la que me libero en expresión de cosas que, a lo mejor, de otra manera o en otros momentos, en otros discursos, bien sea en el trabajo, en la vida... no dices o que no te salen.

Usted ha hablado de David Refoyo, uno de los autores zamoranos con mayor proyección, y ha participado recientemente en la Feria del Libro de Zamora en una lectura poética. ¿Qué radiografía efectúa de la situación cultural de la ciudad?

Zamora culturalmente se mueve mucho y creo que, es momento de desterrar ciertos discursos pesimistas

Yo la veo en plena forma. Tenemos a Jonathan Arribas que ha publicado "Vallesordo" que está petando en las librerías y a nivel nacional o bien tenemos a Tomás Sánchez Santiago, todo un Premio Nacional de la Crítica 2025 en poesía. Desde mi punto de vista, Zamora culturalmente se mueve mucho y creo que también, a lo mejor, es momento de desterrar ciertos discursos pesimistas porque tenemos a nivel de poesía la referencia del Seminario Permanente de Claudio Rodríguez. Otro ejemplo, esta semana tenemos el Z! Live, que atrae a miles de personas. Además, la Biblioteca Pública tiene un programa con una constancia casi semanal y tenemos librerías que se están moviendo mucho, como por ejemplo Semuret, a la que agradezco que acoja la presentación del libro. Yo trabajo además en Salamanca y percibo que, en nivel relativo con otras provincias de la región, existe mucha actividad.

