Segovia se une al paro propuesto por Zamora en rechazo a la supresión de paradas de tren

La ciudad de Segovia se sumará al paro simbólico de cinco minutos convocado a las 12.00 horas del 17 de junio como protesta la supresión de las paradas de tren en la estación de Sanabria. Media que fue consensuada por la Diputación de Zamora con alcaldes y representantes de la sociedad civil en la reunión de trabajo que mantuvieron la pasada semana.

Ausencia de frecuencias que el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, volvió a tildar de "atropello a la provincia de Zamora sin ningún tipo de argumentos".

Respecto a la sugerencia de Zamora Sí de bloquear los billetes del primer tren de los lunes de Vigo a Madrid para hacer daño a Renfe por los nuevos horarios que suprimen frecuencias en la provincia, el dirigente ha expuesto que cualquier propuesta le parece correcta. "Esa propuesta, lógicamente, tiene un coste económico que alguien tiene que asumir. Yo como ciudadano, en mi parte personal, lo haría gratamente", ha manifestado.

En cuanto a tomar medidas por la vía judicial, el dirigente ha explicado que se ha tenido una reunión con servicios jurídicos tanto propios como externos. No obstante, hasta no tener una resolución en la que se exprese que el Consejo de Administración de Renfe decide adoptar esa medida, no se puede recurrir. Por ello, van a intentar solicitarlo a través de los parlamentarios zamoranos.

"Cuando lo hagamos será porque podemos ver que tenemos una posibilidad jurídica. Desde un punto de vista mediático nos apetecería, pero está la trascendencia que tiene el representar a una institución con una Diputación", aclaró el dirigente.

Por último, Faúndez relató que se está trabajando en sumar más apoyos para el paro de 5 minutos. Tiempo que desde algunos sectores se ha propuesto ampliar a 10 minutos. "La propuesta es de 5 minutos, Quien Lo quiera hacer de 10 minutos que lo haga, pero lo significativo es transmitir al presidente de RENFE, al ministro de Fomento y al gobierno de España que Zamora se para porque está en contra de una medida arbitraria y que atropella los derechos de los ciudadanos de esta provincia. Ya no solo hablamos de la supresión de paradas de la de Zamora, estamos hablando también en su día de la supresión del tren madrugador", añadió.