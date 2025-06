Garamendi reclama al Estado la "obligación" de mantener las infraestructuras en Zamora en igualdad de derechos que en otros territorios

"No nos parece bien". Así ha valorado Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la supresión por parte de Renfe de las frecuencias de tren en la estación de Sanabria.

Medida que ha lamentado en su visita a Zamora porque no para que algo funcione es preciso que "las infraestructuras sean las adecuadas".

"No solo es tener la vía, sino tener servicios porque tú puedes tener un aeropuerto y si no hay aviones no vale para nada, si tienes un tren y no hay trenes pues tampoco valen para nada si no hay ritmo de paradas y de convoyes", ha afirmado.

Servicios que para el presidente nacional de la CEOE son un derecho que el Estado tiene la obligación de facilitar se viva donde se viva.

"En un territorio donde la despoblación va creciendo con más razón es necesario que esas infraestructuras estén presentes para que sea atractivo a las nuevas inversiones, a los nuevos negocios que pueda haber", ha pronunciado. Por ello, ha avanzado que desde la CEOE a nivel nacional van a seguir trabajando para que se puedan recuperar las frecuencias de tren.

Santiago Aparicio, Antonio Garamendi y José María Esbec / José Luis Fernández / LZA

"Si ya las había y se quitan, peor todavía", ha añadido. Por ello, ha reclamado la necesidad de estas inversiones así como en digitalización y todas aquellas que sean necesarias para que el territorio sea atractivo. En este sentido, ha subrayado la necesidad de atraer talento, "clave también para que todos podamos avanzar".

Respecto a la falta de mano de obra, ha comentado que es algo que preocupa a la CEOE por lo que se plantea permanentemente en el diálogo social.

Empresas del año

Garamendi ha hecho estas declaraciones durante su visita al empresariado zamorano antes de la celebración de los premios anuales que la organización empresarial CEOE-Cepyme de Zamora entregara este jueves 12 de junio y a la que le es imposible asistir por coincidir con el aniversario de la incorporación de España a la Unión Europea.

"No quería pasar la oportunidad para venir a conocer a los premiados y felicitarlos por poner en valor lo que es el mundo de la empresa en este territorio", ha expresado. Galardonados que "han sido y son capaces de seguir poniendo en valor a la sociedad y seguir creando esa riqueza que es necesaria para que una sociedad funcione", ha expuesto.

Embutidos Ballesteros recogerá este año el premio Empresario del Año 2025. El Premio Mujer Empresaria 2025 será para la empresaria de Esla Formación, Renata López Prada.

Por su parte, el Premio Comercio 2025 recaerá en El Redondel, mientras que el Premio Industria 2025 corresponderá a Lácteas Cobreros.