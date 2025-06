Un zamorano, en la cúspide del arte de crear con flores

El zamorano Hugo Vega nunca se imaginó que su gran afición desde que era un niño le llevaría a lo más alto del diseño floral a nivel nacional. Sin embargo, su pasión unida al esfuerzo y la búsqueda constante por formarse le han alzado como ganador de la Copa Junior de España de Arte Floral de la Asociación Española de Floristas.

Premio en el que demostró su talento y creatividad dándole el pase para representar a España en la próxima edición de la Copa de Europa que organiza Florint (International Florist Organisation).

Reconocimiento que se suma al segundo puesto conseguido en el certamen de Mejor Artesano Florista de 2025. "Desde pequeño, cuando volvía de clase, me pasaba todas las tardes en la floristería de mis padres, Clavelitos Taller Floral, y quieras o no, pues algo se pega siempre. Además, el mundo de las flores, del diseño y el arte es algo que me llamaban mucho la atención", revela Vega.

El joven zamorano elaborando un ramo de flores. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

Tras estudiar un grado superior de diseño gráfico y publicidad, el joven de 21 años, decidió centrarse en el arte floral formándose durante seis años en las escuelas privadas de Sevilla, Barcelona, Madrid o Cáceres.

Valioso aprendizaje que ahora comparte en su faceta como profesor de la Escuela Andaluza de Arte Floral que compagina con su propia empresa de decoración de eventos "Brezos y Atrezzos", además de su participación en las competiciones más prestigiosas del sector.

La última, el certamen a Mejor Artesano Florista (MAF) conocido popularmente como el "MasterChef de las flores", en el que logró el segundo puesto. "Es una competición de diez pruebas, totalmente sorpresa todas ellas, en las que el jurado tiene en cuenta tanto la creatividad como la técnica, así como la actitud de la persona a la hora de hacer los trabajos, además de otros aspectos como puede ser la limpieza", detalla el joven zamorano.

Competición en la que según se avanza se va haciendo una criba para que únicamente lleguen a semifinales los diez mejores. "Cada prueba es diferente una a otra. Es complicado porque te piden X cosas en X tiempo. También hay pruebas en las que se te da un presupuesto y tienes que calcular muy bien", relata.

El zamorano Hugo Vega con los trofeos recibidos. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

Certamen muy distinto al del Campeonato de España en el que los participantes se enfrentan a cinco evaluaciones. "Antes de ir a la Copa ya se saben qué pruebas son, pero lo que no se conocen son los materiales, por lo que puedo hacer un pequeño diseño, pero no puedo llevarlo cerrado", indica. Preparación que le llevó al joven más de tres meses en los que no paró de practicar para tener distintas alternativas de propuestas a expensas de los materiales con los que contaría.

Elaborados trabajos con los que Vega conquistó a los jurados y en los que dejo parte de su marca personal. "Me centro mucho en la naturaleza, por ejemplo, me gusta mucho transmitir lo que se ve en el campo cuando das un paseo", afirma. Estilo que define como "vegetativo y naturalista" para dar forma a composiciones artísticas cada vez más valoradas no solo dentro del mundo profesional.

"El arte floral cada vez tiene un mayor reconocimiento, aunque todavía no el que debiera. Antes un florista la única función que tenía era vender una flor, pero ahora se crean obras de arte con ese producto que es la flor", argumenta. Arte floral en el que Hugo Vega ha logrado destacar con estos dos importantes reconocimientos que han incrementado su trabajo. "Cuando empecé veía a la gente las cosas que hacía y me quedaba flipando, pero nunca pensé que fuera a ganar una competición, ni mucho menos", confiesa.

Galardones que nunca imagino, pero de los que ahora puede presumir con orgullo agradeciendo a sus padres su inestimable apoyo. "Ellos han sido quienes me han dado las alas para poder estar donde estoy a día de hoy", declara Vega. Sostén que tampoco le faltará al joven zamorano en su participación en la competición europea de arte floral en la que representará a España.

