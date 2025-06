José Mercé regresa a la ciudad el 28 de junio

La 53 edición del Festival de Flamenco de Zamora contará como cabeza de cartel con José Mercé y Rancapino chico el próximo 28 de junio en la plaza de la Catedral.

Como ya sucedió el pasado año el festival contará con dos fechas una dedicada al arte más contemporáneo y otra velada dedicada al cante jondo más puristas.

La primera jornada, el 27 de junio, actuarán Esperanza Garrido, quien participó en la Bienal de Flamenco de Sevilla del pasado año, efectuará el recital “Firmamento”, así como Vanesa Aibar, que “va a hacer un baile en el que mezcla algunos parámetros de danza contemporánea con el flamenco más tradicional y establece una analogía con la serpiente y ese movimiento ondulatorio le va a acompañar a lo largo de toda la coreografía. Es un espectáculo muy sutil, muy visual y muy completo” describió el director del Teatro Principal, José María Esbec.

El cartel lo completa Los Volubles que efectúan “un ejercicio de música electrónica en el que se va contemplando todo el acervo popular y toda la impronta popular que genera el flamenco en la sociedad y se acompañan de videoescena” indicó que máximo responsable del liceo municipal.

Esbec señaló que Zamora tiene que pujar por las propuestas más actuales dentro de este arte porque “somos cuna de las cunas del flamenco en el norte de España”

El 28 de junio regresará a Zamora José Mercé, quien ya conoce el festival ya que cantó hace diez años, y Rancapino Chico, quien ha actuado en varias ocasiones en la ciudad, acompañados a la guitarra por Antonio Higuero, y al baile a Belén López y a su grupo.

El festival tiene un abono para los dos días por 25 euros, una actuación por 18, y la apertura de puertas en la Plaza de la Catedral será a las 21.30 horas y las actuaciones comenzarán una hora más tarde.

La entradas podrán adquirirse en unos días en el Teatro Principal ya sea a través de su página web como de la taquilla.

Por su parte el concejal responsable del teatro municipal, David Gago aludió a que “es el festival más importante del norte de España”. Recordó que por él han pasado los mejores, como estuvo Camarón, como estuvo Paco de Lucía. También mencionó que el año pasado "tuvimos que cancelarlo en San Pedro por motivo de la lluvia, porque esa noche hizo una noche infernal y se retrasó al mes de septiembre, con todo lo que supuso un esfuerzo titánico para que no se cayera ni uno solo de los artistas que estaban programados por parte del Teatro Principal".

Gago defendió "un festival tiene que tener siempre estas dos vertientes y además que lo tenemos que indicar claramente, porque no queremos que nadie se decepcione, es decir, no nos apetecería mezclar lo clásico con lo contemporáneo, porque a lo mejor el estilo no gusta al público más clásico el tema contemporáneo y bueno, pues no es cierto que en un análisis de públicos a posteriori hubo un alto índice de ocupación de personas que obedecen más, a lo mejor, a criterios más clásicos y, sin embargo, hubo un impacto mayor, aunque hubo menos entrada de público, pero un impacto mayor del ciclo alternativo que del ciclo más ortodoxo en el respirar de la gente y en la encuesta posteriori.