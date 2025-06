Una alarma lleva dos meses sonando en Zamora: trae a los vecinos de cabeza

"Soy una vecina de la Calle Pablo Morillo, exactamente del tramo más cercano a la autovía. Me pongo en contacto con ustedes para hacer la siguiente denuncia: desde hace mas de dos meses en el tramo de la calle anteriormente mencionado se escucha el sonar de una sirena o alarma constantemente, desde las 8.30 de la mañana hasta las 21.00 horas. Ante tal situación acudí tanto a la Policía Municipal, como a la Nacional. Ante mi sorpresa y en ambos casos, me dijeron que no podían hacer nada. Asimismo comenté este asunto en la radio, con la esperanza de que alguien se pusiera en contacto conmigo para buscar una solución, cosa que no ocurrió. Es por todo esto por lo que les solicito su ayuda, tal vez denunciando esta situación en su periódico alguien se digne en echarnos una mano, ya que la desesperación e impotencia es muy grande".

Efectivamente, desde la ventana de los pisos cercanos se escucha perfectamente, durante todo el día, una alarma, una de las pocas cosas que funcionó incluso durante el gran apagón, sin que nadie pueda hacer, al parecer, nada. Salvo que el responsable del aparato en cuestión se dé por aludido y ponga remedio, bien desconectando el aparato bien sustituyéndolo por una solución menos molesta.

De momento, a los vecinos no se les ocurre otro sitio donde recurrir para acabar con la tortura china del pitidito.