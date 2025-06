"La historia del arte y la cultura está llena de sorpresas"

Doctor en Bellas Artes y licenciado en Historia del Arte, Óscar Martínez compartirá mañana martes con los clubs de lectura de la Biblioteca Pública un encuentro sobre su libro “El eco pintado”, presentando también su nuevo ensayo, “El jardín mineral”

¿Qué le aportan, como escritor, estos encuentros con los lectores?

Son los actos más satisfactorios que los libros me permiten hacer, mejor que las presentaciones, que suelen ser más frías y el público no se ha leído la obra o incluso ni te conoce. Sin embargo, en los encuentros, la gente ha reflexionado sobre el libro, lo ha comentado y es maravilloso ese acercamiento con el lector.

¿Le ha ayudado a tener otra visión de su propia obra?

Sin duda. Aunque al tratarse de ensayos, en vez de ficciones, el enfoque está más cerrado, siempre hay gente que extrae conclusiones que tú no habías tenido presentes y siempre aprendo cosas, que intento incluir en mis siguientes proyectos.

Mucha información comprimida

¿Cómo ha podido aglutinar en un libro físicamente tan pequeño como su último trabajo, "El jardín mineral", un ensayo, un libro de viajes y un compendio de historia del arte?

Esa combinación ya la entrené con mi primer libro, "Umbrales", con la editorial Siruela, alrededor de la arquitectura. En ese género híbrido me encuentro muy cómodo, aunando reflexiones personales, recreaciones históricas, viajes, arte y cultura. Me adapté al espacio que exigía el pequeño formato y hablo de tres gemas orgánicas, doce modalidades de cuarzo, tres piedras preciosas y el diamante. Estoy muy contento con el resultado.

¿Por qué cree que siempre han sido tan llamativas las piedras preciosas para el hombre?

Por tres factores fundamentales. El primero, la escasez, que asociamos con el lujo y lo exclusivo. En cada cultura y lugar del mundo hay algún material exquisito y escaso que se convierte en tesoro. Después, están las dos cualidades físicas, como son el brillo, que siempre ha atraído al ser humano, y el color, que, para mí, es fundamental. Hoy en día vivimos en un mundo lleno de color, pero, hace siglos, era mucho más escaso en objetos cotidianos.

El escritor Óscar Martínez. / Cedida

¿Sigue existiendo esa atracción en la actualidad?

Por supuesto, porque el ser humano sigue aspirando a lo exclusivo y a lo excepcional. Las gemas no han perdido ese poder de fascinación, aunque ahora los acompañen otros muchísimos objetos por este capitalismo exacerbado en el que vivimos. A mí las gemas me interesan desde el punto de vista más artístico y cultural. Creo que sigue interesante, en general. Solo hay que ver cómo se acerca la gente siempre a las vitrinas de las piedras preciosas en los museos.

La magia del mito

¿Cómo entra la mitología en el mundo de las piedras preciosas, también presente en su libro?

Porque, a lo largo de la historia, el ser humano, cuando no comprendía un fenómeno natural, lo explicaba mitológicamente. Si no entendía cómo se formaba el coral o qué era el ámbar, lo argumentaba con explicaciones simbólicas que, personalmente, m interesan mucho, porque suele haber intuiciones maravillosas. Por ejemplo, el ámbar se ha utilizado durante muchísimo tiempo como amuleto que era capaz de sanar y, al fin y al cabo, se trata de una resina que los árboles produjeron para curarse y protegerse de agresiones.

¿Cómo ha sido el trabajo de recopilación para este libro?

Tenía ya bastante material, porque llevaba años pensando en este libro. A mí me encanta aprender y leer sobre temas que me interesan. He investigado mucho, pero no necesitaba convertirme en un experto en piedras preciosas, porque tampoco creo que sea necesario para el tipo de textos que propongo. Pero todo lo que cuento está comprobado y contrastado con expertos, ha pasado varios filtros.

Del ámbar al zafiro

¿Hay alguna historia que le haya sorprendido más, durante su investigación?

El capítulo del ámbar es uno de los que más satisfacciones me ha traído, porque he descubierto cosas maravillosas. Su historia mitológica me llamó mucho la atención y aspectos como la ruta del ámbar o su importancia histórica. De hecho, parte de la portada es naranja por esta piedra. También me ha gustado profundizar en la esmeralda o descubrir historias como la de la corona visigoda de Recesvinto, que aparece en el capítulo del zafiro. La historia del arte y la cultura está llena de sorpresas. Y no hay nada que me guste más que contarlas.

¿A que tipo de público está dirigido "El jardín mineral"?

Evidentemente, a la persona curiosa que le guste leer también no ficción, interesada en los viajes, la cultura y el arte. No tiene por qué ser aficionada a las joyas o los minerales para disfrutar de este libro.

Suscríbete para seguir leyendo