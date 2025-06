Una beca con mil aprendizajes

Ya se ha acostumbrado, pero estuvo semanas haciendo cosas por primera vez. Marta Velázquez Alonso es una de las alumnas zamoranas que este curso está estudiando 1º de Bachillerato en Estados Unidos, gracias a una beca de la Fundación Amancio Ortega, por lo que ha cambiado el colegio Amor de Dios de Toro por el Stone Bridge High School de Asburn, en el estado de Virginia.

"Una de las cosas que más me sorprendió a mi llegada fueron los horarios y la manera de gestionar el tiempo. Aquí el día empieza antes", recuerda. También ha descubierto los valores que tienen mayor peso en la cultura americana. "Es una sociedad muy independiente, en la que los adolescentes maduran mucho más rápido y asumen una gran cantidad de responsabilidades desde una temprana edad", reconoce.

Marta Velázquez Alonso, con amigos en uno de los bailes del instituto. / Cedida

Como en una película

Todavía a estas alturas del curso se siente "como en una película" cuando va al instituto, con pasillos interminables, el campo de fútbol americano, un gran auditorio o aulas de música y arte, entre otras dependencias. "Lo bueno de estar en un instituto de estas dimensiones es que tienes la oportunidad de conocer a muchísima gente. Todo el mundo ha sido increíblemente amable y afable, y ha puesto toda su atención en asegurarse de que tuviera una buena experiencia", subraya la joven toresana.

Centrándose en los estudios, ha podido cursar asignaturas como química, teatro técnico, historia de Virginia y Estados Unidos, cocina, psicología —su materia favorita—, álgebra o inglés. "Algo que, en general, me gusta de este sistema educativo es la gran variedad de asignaturas que puedes cursar. Otra de mis cosas favoritas es que todas estas clases se enseñan desde un punto de vista práctico, y no solo teórico", destaca.

Marta Velázquez Alonso, con su familia de acogida en la cena de Navidad. / Cedida

Aunque con una agenda muy apretada, también le ha dado tiempo a apuntarse a actividades extraescolares como teatro —en el que ha hecho buenas amistades— o "track", similar al atletismo.

Mejorando el inglés

Con todas estas experiencias, se siente especialmente orgullosa de su avance con el inglés. "Llega un momento en el que, mirando atrás, te das cuenta de todo lo que has evolucionado. En contraste con los meses pasados, ahora puedo decir que me encuentro igual de cómoda expresándome en inglés que en español. He ampliado muchísimo mi vocabulario, mejorado la pronunciación y mi oído se ha adaptado", detalla.

Marta Velázquez Alonso, en Nueva York. / Cedida

También está muy agradecida a la familia de acogida que le ha tocado, formada por un matrimonio, una hija de 15 años, un hijo de 13 y un perro. "Desde el primer momento que nos conocimos, tuvimos una conexión instantánea. Practicando la comunicación constante cada día, la convivencia ha sido bastante sencilla", asegura. Esta familia le ha mostrado diferentes rincones de Estados Unidos.

"A las tres semanas que llegar, nos fuimos de camping a una reserva natural, donde hicimos varias rutas", rememora. A esa excursión se han unido en estos meses visitas a Washington, navidades en Pensilvania o un intenso fin de semana en Nueva York, conociendo los rincones más emblemáticos, entre otras salidas. "También he tenido la gran suerte de tener amigos que, desde el primer momento, me han querido mostrar una gran cantidad de lugares, sobre todo algunos muy americanos, para que disfrutara de su cultura al máximo", añade.

Marta Velázquez Alonso, con un grupo de amigos. / Cedida

Toda una experiencia

Por todo ello, se considera una afortunada por poder vivir todo esto gracias a la beca Amancio Ortega. Y es que, además de las vivencias, siente que se ha vuelto "más independiente y lista para el futuro. Ha sido una gran preparación para mi vida universitaria, que está a la vuelta de la esquina", reflexiona, animando a vivir su experiencia "para aprender, crecer y disfrutar", finaliza.

