Rubén Pérez: «Hay un problema serio de vivienda para traer la gente de Monte la Reina»

¿Cómo está la tramitación administrativa en el Ayuntamiento de cara a las nuevas promociones inmobiliarias?

El tema de la tramitación administrativa municipal, la verdad es que sigue yendo muy lenta. Hay problemas que a veces son comunes en otros sitios y otros que son más locales. Los promotores creemos que hace falta una coordinación de la oficina administrativa que lleva todas las tramitaciones urbanísticas, porque se están produciendo unos retrasos que hacen inviable muchas inversiones, y las que se llegan a hacer las encarecen mucho. Todo eso, al final, está repercutiendo en el problema de la vivienda que tenemos. Creo que municipalmente no se lo están tomando en serio, pero el problema de las licencias está ahí.

¿A qué construcciones afecta?

A las industrias, porque están poniendo trabas innecesarias y se están ralentizando y encareciendo los procesos, con lo que industrias que podrían venir o pudieran instalarse pueden elegir otras alternativas. Y a las viviendas, lo que está agravando el problema de falta de vivienda nueva y encarecimiento del alquiler. Si ralentizas una licencia porque no se gestiona en tiempo y forma, todo eso se agrava.

¿Cómo debería ser esa figura de coordinación de la oficina de tramitación de licencias urbanísticas?

Hace falta una coordinación entre los técnicos que hay y hacen falta más técnicos, porque ellos mismos lo han reclamado, es la primera queja que trasladan. Luego, desde fuera, nosotros vemos que necesitan una figura que marque unos límites en lo que hay que revisar, lo que es responsabilidad directamente de los ayuntamientos y lo que sería responsabilidad de los técnicos que firman el proyecto para establecer un proceso ágil de revisión de licencias y de permisos. Sin ese proceso es imposible atender la demanda de vivienda y el crecimiento industrial, porque las industrias miran la rentabilidad económica y si aquí no la tienen o se les retrasa el proyecto se van a otro sitio.

El retraso de las licencias está bloqueando el desarrollo de la ciudad

¿Cuánto retraso medio puede haber en Zamora, por ejemplo, de licencias de obra, respecto a otras ciudades del entorno?

Cualquier licencia de obra que registres en el Ayuntamiento de Zamora no vas a tener una contestación, mínimo seis después, pero lo normal es ocho o diez meses, de ahí en adelante. Si has hecho un seguimiento correcto y el proyecto está correcto, que también es otro factor que influye, puedes tener una contestación en ese tiempo, entre seis y doce meses después. En la demora, a veces, también puede haber responsabilidad de los técnicos y de los promotores si no hacen las cosas bien, pero la realidad es que te van a ir a doce o dieciséis meses para tener tu licencia. Eso, de cara a la vivienda nueva, es un factor que echa para atrás.

¿Qué consecuencias tiene eso en Zamora?

Que, al final, la vivienda nueva la están haciendo solo promotores locales por el simple hecho de estar aquí, pero para el promotor local ya muchas veces también le es más atractivo invertir en otra ciudad del entorno porque además de que, a lo mejor el precio de la vivienda es más elevado, aquí los trámites son abismales.

¿Qué diferencia de plazos puede haber con otras ciudades?

Estamos hablando de plazos de tres a seis meses en otras ciudades, frente a los que te he comentado aquí, de entre seis, doce o dieciocho meses. Es muchísima diferencia. Los promotores externos que llegan a Zamora y ven este panorama no quieren volver. Hay varios ejemplos. No vuelven porque es una paralización de la inversión durante diez, doce o quince meses y con la incertidumbre global que hay ahora en ese tiempo pueden cambiar las circunstancias completamente. Pasó con el COVID o cuando apareció una guerra o cosas así que te echan por tierra todo el estudio que tenías, mientras los papeles siguen en una oficina, en un montón o donde sea, sin obtener la licencia.

Los responsables políticos tienen que darse cuenta de que hay que dar una solución, por difícil que sea

¿En qué consiste la construcción industrializada de la que han celebrado una jornada en la CEOE de Zamora esta semana?

Es algo que creemos que es necesario ante la falta de mano de obra, sobre todo especializada, en el sector. A la jornada han venido técnicos de construcción, arquitectos, aparejadores y promotores, que son los principales interesados en tratar de implantar la industrialización en sus obras o en sus promociones. La industrialización no es solo un módulo, no es que venga un módulo y lo coloques, sino va desde el diseño y tienes que tener todo previamente marcado, de forma que la materia prima está totalmente optimizada y reduces costes y plazos y la necesidad de mano de obra.

Después de la gran crisis de 2008, ¿cómo ha evolucionado el sector de la construcción y la promoción inmobiliaria en Zamora?

En Zamora, en 2008 había varias promociones y algunas quedaron paradas y otras de 80 o 100 viviendas se entregaron del tirón. Pero eso no ha vuelto. Ahora solo estamos promotores locales con promociones de tamaño pequeño, de 30 viviendas la que más, algunas de entre 20 y 30 y otras de entre 10 y 15. Hay alguna más grande que se está intentando hacer poco a poco, pero si llegan a hacerla, seguramente será por fases. Si va avanzando el tema de Monte la Reina, que es la esperanza que tenemos ahora de atraer población estable en mayor número, puede plantearse alguna promoción de esas 80 o 100 viviendas, pero cualquiera que se lo plantee lo harán en dos o tres fases, en un plazo de cinco a ocho años.

Falta mano de obra en la construcción, los que se incorporan no son tantos como los que se jubilan

En Zamora no han subido los precios de la vivienda tanto como en otras provincias, ¿es porque no hay tanta población ni demanda?

Los precios, hay veces que te los marca la demanda, pero hay otros factores que influyen, que hacen que suban. Por ejemplo, todos los factores externos de suelo, de políticas de suelo, de lo que haya disponible. También la demanda que haya y después te influye también la construcción y los condicionantes arquitectónicos. La ley de edificación cada vez es más exigente en cuanto a aislamientos e instalaciones y todos los precios de todos los componentes de instalaciones y de las materias primas han subido en los últimos cuatro o cinco años entre un 40 y un 50%. La mano de obra también, ya que se están mejorando las condiciones salariales, subiendo los salarios en función del IPC. Todo eso acaba repercutiendo en los precios de la vivienda.

¿Están teniendo en la construcción problemas de mano de obra como ocurre en otros sectores profesionales de titulaciones de FP?

Sí, eso es algo generalizado. La demografía indica ya desde hace tiempo que la población de las edades que ahora están empezando a incorporarse al trabajo es mucho menor que la de mayor edad que ahora se está jubilando. Obviamente, así no llega el relevo para la gente que se jubila. Eso es algo que está afectando a toda España, que se veía que iba a acabar pasando. Tenemos que amoldarnos a través de procesos de industrialización, como hemos visto el otro día en las jornadas que se han organizado también con la CEOE, o a través de que se incorpora al mercado mano de obra también extranjera. Hay que ir adaptándose, igual que el sector de la construcción, el resto de sectores.

¿Están notando más obra pública a raíz de los fondos de transformación y resiliencia, eso también está influyendo a la hora de encontrar trabajadores para rehabilitaciones o para hacer nuevas viviendas?

Ahora mismo en Zamora el volumen de obra que hay hace muchos años que no lo había, contando también obra civil y edificación, que hay bastante nivel, pero está algo más contenida que la obra pública. La inversión que se ha hecho con la humanización de travesías es brutal. También se está trabajando en la red de calor y hay bastantes licitaciones que está sacando el Ayuntamiento y el resto de organismos públicos. Ahora mismo en Zamora hay mucho volumen de obra, como dos o tres veces por encima de lo que se estaban haciendo hace unos años.

Urbanismo debería tener un plan definido para reducir las licencias a tres o seis meses

¿Qué plantea la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Zamora a los responsables políticos del Ayuntamiento para que mejore la oficina de Urbanismo?

Incidir en que los responsables políticos tienen que darse cuenta de que tienen un problema serio que bloquea el desarrollo de la ciudad. Si estamos pensando en que venga gente a Monte la Reina o en atraer algún otro tipo de industria, si estamos teniendo esa ilusión, pero después los trámites urbanísticos se dilatan o se bloquean, pues al final si llega Monte la Reina a instalarse y aquí no se han dado los pasos en materia de vivienda y no hay vivienda suficiente, al final la gente no vendrá a vivir aquí, sino que se irán a Valladolid, a Salamanca o a otro sitios. Ahí es donde los responsables políticos del Ayuntamiento tienen que darse cuenta que ese problema no es algo administrativo, que ya pasará, sino que es una cosa seria que, si no se ataja, va a ir a más. Es necesario ponerle solución, aunque sea difícil.

¿Qué problemas detectan ustedes en el área municipal encargada de los temas de urbanismo y obras?

Uno de los problemas es la falta de personal pero otro es una falta de orden y de un programa claro de que puntos hay que chequear en cada licencia y cuál es la responsabilidad de cada técnico, para que sea muy ágil. Ahora mismo los técnicos están pendiente de cumplir todo. Si al final un técnico es el que tiene que revisar un proyecto para darle el OK a la licencia, le tienes que dar unos puntos para chequear y que vaya a hacerlo, pero no que tenga que preocuparse él de ver cuáles son los puntos que tiene que chequear y hasta dónde tiene que llegar y cuál es su responsabilidad y cuál no. Creo que ahí hay una falta de organización y eso solo lo puede organizar el político que esté de turno, y con mucho trabajo, aportando gente y tratando de gestionar toda la oficina de urbanismo, que ahora mismo se les ve desbordados y que no tienen ese orden y deben preocuparse ellos de qué tienen que hacer y hacia dónde. Es como una empresa que tiene un programa y una planificación a corto, a medio y a largo plazo. La oficina de Urbanismo debería tener un plan definido con un objetivo que podría ser reducir el plazo de las licencias a seis o tres meses, en un plazo, por ejemplo, de ocho años. Esa parte de la planificación es fundamental.

