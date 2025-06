"Tras la anorexia, hay una necesidad de control y falta de autoestima"

La anorexia irrumpió en la vida de Alba Molinero cuando tenía 12 años para trastocarla por completo y para siempre. Era una niña con un peso adecuado para su edad, una "hija 10, una estudiante 10, muy buena niña, nunca protestaba..., y me convertí en todo lo contrario", recuerda. Salvo en los estudios, "incluso, cuando estaba en el hospital, me dedicaba a estudiar, a dibujar, aprovechaba el tiempo".

Veinte años después, transitado un duro camino para dominar el Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA), continúa vigilante, "siempre se puede ir hacia atrás", mantiene a raya su peso, "no quiero subir mucho, lo importante es verte sana". A día de hoy, esta joven socióloga sigue teniendo control de ciertos alimentos "pero ya no es patológico".

Su TCA está muy presente en su vida para reivindicar más medios, unidades de pediatría especializadas, ayuda no solo farmacológica, también psicológica desde el Sacyl con periodicidad suficiente para ser efectiva; formación del personal sanitario para acompañar y comprender a los niños y niñas afectadas. El recuerdo de su estancia en psiquiatría del Hospital Provincial de Zamora es traumático por la convivencia con enfermos de muy diversas patologías con comportamientos que una niña no comprendía.

El rol de cuidadora y la autoestima

Alba vive entregada ahora a esa causa en su vida profesional, investigadora de estos trastornos, con un doctorado sobre "Humanización pediátrica en anorexia nerviosa en el sistema sanitario de Castilla y León" y haciendo un máster. Toma su experiencia personal para indagar sobre los TCA, también su inclinación a "trabajar siempre con colectivos vulnerables, haciendo voluntariado, soy de dar a los demás", un rol de cuidadora que caracteriza a las personas con esos trastornos porque en él juega un papel "la necesidad de que todos estén bien a tu alrededor, sentirte útil", otro factor que está presente en su diagnóstico.

Alba Molinero cocina en su casa. / JOSE LUIS FERNANDEZ

Aunque estos trastornos afectan en el 90% de los casos a las mujeres, no solo están relacionados con los cánones de belleza que se les exige a ellas, "es un componente más", un factor que en el caso de Alba no fue determinante, "no tenía problema con las tallas, aunque existe, ahí está la revolución curvy, niños y niñas haciendo culo en los gimnasios; o las mujeres ‘‘medium side’’ que son delgadas en realidad y en comparación al resto son fat", gordas.

El único control posible: las calorías

El papel de la mujer perfecta que puede con todo y está para todos podría encajar más en el origen de su trastorno. Comenzó a racionar su comida por "mi afán de perfeccionismo, mi necesidad de control y mi falta de autoestima, tenía el síndrome del impostor, y fueron haciendo bola" hasta conducirle a la anorexia. Explica que "lo que sí podía controlar a los 12 años eran los números, los que yo ingería. Llegué a aprender toda la tabla de alimentos y las calorías que tenían según estuvieran cocinados o no".

Ese fue el punto de partida para ir restando la ingesta de comida, las del "el bocadillo del recreo en el colegio, por ejemplo, que tiraba a la papelera. Después, fue el desayuno, lo tiraba por el sumidero". Y la niña ejemplar se convirtió "en bastante mentirosa, conseguía enmascarar bastante bien" esa conducta "y mi padre y mi madre me creían porque siempre fui muy buena".

El hospital: 12 de una masa muscular

Pero la deriva en la que entró en su relación con la comida terminó por delatarla, "veían que comía una ensalada al día o una manzana y algo más". El ingreso hospitalario llegó cuando el índice de masa muscular marcaba 12, cuando los cánones saludables están entre los 18 y los 20, "se me contaban las costillas, pero yo no veía que tuviera un problema", solo un complot de todas las personas que le rodeaban contra ella "por envidia, hasta el médico, fíjate hasta qué punto se distorsiona la realidad".

La joven socióloga durante su desayuno. / Jose Luis Fernández

Su mejor aliada era la bicicleta estática que la familia tenía en el baño, "me encerraba y no hacía kilómetros, contaba calorías quemadas. Tuvieron que reventar las cerraduras" para rescatarla más de una vez. Una mononucleosis le había mantenido en cama sin comer mucho tiempo "y yo veía que no lo necesitaba, ese fue otro desencadenante". El cuerpo aguanta muchísimo sin comer, "está demostrado científicamente que la mente es tan fuerte que genera hormonas para que tú no sientas el hambre ni la sed". Y es que hasta el agua que bebía llegó a ser un problema porque también tiene su peso sobre la báscula.

"Vi llorar a mi padre porque era consciente de que me moría"

Las discusiones sobre cómo ayudar a su hija eran cada vez más frecuentes entre su padre y su madre. El punto de inflexión fue "el día en que vi llorar a su padre porque era consciente de que yo me estaba muriendo". La reacción de Alba fue, "para que mi padre y mi madre no estén tan mal, voy a ponerme en tratamiento". El pediatra le derivó al psicólogo y este al psiquiatra. Comenzó su cuenta atrás. De esos primeros tiempos recuerda cómo "una estudiante de psicología vino a mi casa y me convenció para que desayunara una galleta", todo un hito.

Con 13 años ingresó en el Hospital Provincial de Zamora y "con 18 años me dieron el alta, fue clave para mía porque me fui a Salamanca a vivir sola, un reto muy grande, que me salió muy bien y fue muy de ayuda". La mejoría en esos cinco años le abrió el camino, "mi psiquiatra me dio esa opción o la de derivarme a un psiquiatra de adultos" y la apuesta, con mucho ahínco por parte de Alba, salió bien, continúa viviendo sola y el orden también ha entrado en su alimentación. Continúa con su psicólogo, trabajando su autoestima. "Veo lo bueno en todo el mundo, menos en mí, pero lo estoy trabajando".

CONOCE HISTORIAS DE OTRAS MUJERES EMPODERADAS

Suscríbete para seguir leyendo