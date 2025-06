Zamora se queda con 32 MIR después de la renuncia de tres candidatos

Tres MIR de los que habían elegido Zamora no se han incorporado al final a sus plazas, uno de ellos porque ha preferido continuar su formación en Alemania y los otros dos por razones desconocidas; simplemente no se han presentado a la toma de posesión. Aún así la cobertura de plazas de este año puede considerarse positiva ya que se han cubierto las 26 existentes, 12 en las especiales hospitalarias y once de las 14 de Atención Primaria, además de 6 EIR (cuatro en la especialidad enfermera de Salud Mental y dos de Primaria) y tres PIR (Psicólogo Interno Residente).

Los nuevos MIR vivieron la recepción oficial en el salón de actos José Luis Villafranca del hospital Virgen de la Concha, donde tuvieron una primera charla de prevención de riesgos laborales para, a continuación, recibir la bienvenida a cargo del delegado de la Junta en Zamora, Fernando Prada, la gerente de Asistencia Sanitaria, Montserrat Chimeno y los responsables de formación del hospital, Luis Miguel Palomar y Atención Primaria, Gaisha Danabayeva.

La principal novedad estaba en las dos primeras enfermeras especialistas en Medicina Familiar y comunitaria que se formarán en la Unidad Docente Multidisciplinar, el primer residente de Medicina Preventiva y Salud Pública y el primer candidato por debajo de un número mil que ha elegido Zamora en toda su historia, al optar por una plaza de Psiquiatría con el número 347.

Las especialidades hospitalarias cubiertas son Cirugía Ortopédica y Traumatología (1), Medicina Preventiva y Salud Pública (1), Obstetricia y Ginecología (1), Anestesiología y Reanimación (1), Aparato Digestivo (1), Medicina Intensiva (1), Otorrinolaringología (1), Radiodiagnóstico (1), Psiquiatría (2) y Medicina Interna (2).

La próxima especialidad en la que se busca acreditación docente en Zamora es Urología, quizá este próximo año.

Autoridades

El delegado de la Junta en Zamora, Fernando Prada expresó su satisfacción por el hecho de que "nuevos profesionales vengan a formarse a Zamora y confió en que el programa de fidelización para retener a los que acaban su formación, sea también un éxito. "Esperemos que a finales de julio tengamos esos profesionales en Zamora y estos que empiezan encuentren también atractiva Zamora".

La Gerente de Asistencia Sanitaria, Montse Chimeno, mostró su agradecimiento a los nuevos MIR "por haber elegido Zamora para formarse. Que estén satisfechos porque ha sido una buena elección, los vamos a formar estupendamente van a salir con buena cualificación".

El responsable de Docencia, Luis Miguel Palomar se mostró satisfecho con el proceso de asignación de plazas, que logró cubrir todas las vacantes de Zamora, aunque al final "renunciaron tres personas, es una lástima, pero en fin, nunca sabes los problemas personales que hay detrás de la gente". Palomar explicó que "no estoy completamente seguro de que podamos crecer (con más plazas MIR), pero lo intentamos. Ha habido una especialidad que no se pudo certificar el año pasado y que seguramente se intente este año, Urología".

Las nuevas

A la izquierda: Verónica Galende y Laura Gómez, primera promoción de EIR de Primaria de Zamora.. / Alba Prieto

La zamorana Verónica Galende y la cordobesa (residente en Madrid) Laura Gómez son la primera promoción de EIR especialista en Medicina Familiar de Zamora. Amantes de su profesión valoran el plan formativo de Zamora y defienden la necesidad de la especialización para cuidar mejor de los pacientes.

El mejor de la historia

Guillermo Caballero (izquierda) y José Carlos Rey, residentes de Psiquiatría / Alba Prieto

El gallego José Carlos Rey es el residente que ha elegido una plaza en Zamora con el número más bajo (347) de toda su historia. Compartirá residencia con el sevillano Guillermo Caballero y vida en la ciudad con su novia, Ainhara, de Coruña, también residente pero de Familia.

Rey cree que la ciudad tiene los servicios necesarios, está bien comunicada con Galicia y Madrid y que el coste de la vida es asequible. Eso sí, le ha costado encontrar piso más de lo que pensaba. Ya conocía la ciudad porque tiene familia aquí, pero una cosa es "venir de turista y otra a trabajar". Eso si, la primera impresión del servicio de Psiquiatría ha sido excelente, así como el trato recibido al incorporarse.

