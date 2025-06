"La vejez no es ninguna enfermedad" dicen en Zamora los psicogeriatras

"La vejez no es enfermedad, aunque la vejez pueda asociarse a una merma de capacidades cognitivas, pero se pueden compensar y que no afecten al funcionamiento. Además, no es fácil distinguir entre la enfermedad psiquiátrica y la demencia porque muchas veces se dan síntomas compartidos y hay que ver el contexto de la persona".

Patricia Gracia García, psiquiatra en el Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza, es una de las participantes en el Curso de Psicosis en Demencias, que se celebra en Zamora, organizado por la Sociedad Española de la especialidad.

La doctora explica que "no siempre encontramos una causa o un factor para la depresión, pero sí que hay características que nos ayudan a diferenciar la depresión de la demencia, aunque no siempre es fácil, y sobre todo que los síntomas, los fallos de memoria que pueda dar o fallos cognitivos a la hora de resolver cosas en el día a día. La persona con depresión suele sentir que no es capaz y realmente pierde la capacidad para responder a muchas situaciones incluso básicas en depresiones graves. Recuerdo el caso de un señor que no recordaba cómo afeitarse, o sea, no era capaz de hacer algo tan básico como una tarea tan cotidiana que es el aseo. Entonces, sí que en la depresión puede haber fallos muy relevantes, sobre todo en formas severas, pero esos fallos con el tratamiento de la depresión van a mejorar, y en la demencia, sin embargo, no va a haber una mejoría de esos síntomas y vemos síntomas asociados diferentes".

El jefe de servicio de Psiquiatría del Complejo Asistencial de Zamora, Manuel Franco, indicó que se trata de un curso que hace el hospital zamorano con la colaboración de la Sociedad Española de Psicogeriatría, con modalidad presencial y online.

"Plantea algo que es casi la causa más frecuente de institucionalización de personas mayores con deterioro, que no es tanto la demencia, sino los cuadros conductuales y psicóticos asociados. Aquí se trata de un curso para formación, sobre todo a los profesionales, para diferenciar" cuándo podemos estar ante un cuadro psicótico o ante una demencia.

Atención

El curso incluye una visita de los expertos en psicogeriatría al nuevo centro de innovación social promovido dentro del programa Interreg Silver Jobs, que lidera la Diputación y que se va a ubicar en el antiguo centro de interpretación de Císter de Granja de Moreruela.

Se trata derecoger ideas de los expertos para ponerlo en marcha. Franco indica que "pretende ser un centro de atención, digamos, de proximidad para las personas mayores. Y mayores con cierto deterioro cognitivo, que es lo que yo creo que hace falta en términos generales".

Porque, argumenta, "si hablamos de combatir la despoblación, la gente no va a vivir donde no haya servicios. Entonces lo que tenemos es revertir la situación y hacer que haya servicios".

