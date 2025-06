"Mi mayor logro ha sido intentar servir a Zamora"

Su contribución a la promoción del deporte de la pelota en la provincia y su apoyo al deporte zamorano, en general, desde las responsabilidades políticas que desarrolló a lo largo de su vida han sido los motivos esgrimidos por el jurado para otorgar el reconocimiento «Tierras de Zamora» a Ricardo Ferrero.

-¿Qué significa para usted recibir el premio Tierras de Zamora a la trayectoria deportiva?

-Un orgullo y una satisfacción. Es un premio que tendría que compartir con mucha gente. Lo primero, con mi familia. Después, con los que han sido mis compañeros de pelota a lo largo de muchísimos años y los de las juntas directivas, ya que me he honrado de coincidir con una gente fenomenal en el aspecto humano y deportivo. No me cansaré nunca de sentirme orgulloso de mis compañeros. Después, en el tema deportivo, a la Diócesis que, con la construcción del frontón San Atilano, cumplió uno de los objetivos que en ese momento, tenía la pelota local, una vez que se habían cerrado las instalaciones rudimentarias que había en la propia capital. Y, también quiero tener un agradecimiento especial a la prensa a Caja Rural porque sin la ayuda de la entidad no hubiéramos sido nada y a la Diputación por la organización de este Día de la Provincia.

-¿Qué fue lo que le impulsó a iniciar su carrera deportiva?

-Yo soy de origen sayagués, de Torregamones. A los siete años, mi familia se vino a Zamora, pero allí empecé a ver, junto a la iglesia del pueblo, una de las paredes de su iglesia parroquial, que sirvió de escenario para el juego de pelota como en tantos y tantos pueblos. Siempre me gustaron todos los deportes, y, no sé, quizás por afinidad de la familia, me incliné por el deporte de la pelota. Lo demás, hice aquello que me gustaba en compañía de distintos jugadores, compañeros todos ellos, como Alonso, Sánchez, Ortiguez, Gallego, Marino... con los que compartí muchísimas horas.

-¿Cuál considera usted que ha sido su mayor logro?

-Junto con los compañeros, intentar servir a Zamora a través del deporte y de los cargos de responsabilidad que he tenido. Mi agradecimiento a la serie de compañeros que, a cambio, nada más que de servir a Zamora, lo han dado todo. A veces pueden pasar desapercibidos, pero un organismo no funciona sin un buen equipo y yo afortunadamente he tenido magníficos equipos.

Ricardo Ferrero / Miguel Ángel Lorenzo

-¿Cuáles han sido los mayores obstáculos que ha tenido que enfrentar?

-El día a día siempre es difícil porque en la propia sociedad a veces te encuentras con inconvenientes, pero siempre hemos tenido el campo abierto para hacer aquello que comprendíamos que redundaba en beneficio a la sociedad y, en este caso concreto, el deporte de la pelota.

-¿Cómo ve actualmente el deporte de la pelota?

-Siempre me ha gustado ser sincero y puedo equivocarme, pero el deporte de la pelota a mano en Zamora prácticamente ha desaparecido y no veo posibilidad de que se recupere. Ojalá me equivoque, no quiero ser catastrofista, pero esta es la realidad. Hoy no se encuentra un chico con 15 años en Zamora que juegue a la pelota. Han sido así las circunstancias y quizás sea culpa de todos nosotros, pero está tocado de muerte el deporte de la pelota de Zamora, sobre todo a mano, que es lo que en la provincia siempre se ha llevado más.

-¿Qué valores le ha aportado a usted la práctica deportiva?

-El deporte reúne todos los valores: la cultura del esfuerzo, la cultura de la superación, la cultura del compañerismo y la cultura del respeto al adversario, nunca enemigo. Yo diría que en todo deporte, pero en el mundo de la pelota, mucho más. El que haya jugado o haya visto jugar, sabe que en el momento que tú das a la pelota, haces hueco para que el contrario pueda entrar y hacer aquello que sepa.

-¿Qué mensaje le transmitiría a una persona que está ahora mismo iniciando su carrera deportiva?

-Que nunca piense que el perder es un fracaso. Los objetivos no siempre se cumplen, pero hay que, levantarse y volver a empezar, intentar conseguirlo y si se quedas en el esfuerzo, lo has intentado. Y volver a empezar.