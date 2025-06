La Junta estudia sumarse a las acciones judiciales contra Renfe por los recortes del AVE en la comarca zamorana de Sanabria

Las reacciones a la supresión de frecuencias en Sanabria a partir del lunes se han sucedido en las últimas horas también fuera de la provincia de Zamora.

Así, en Burgos, el consejero de Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León, José Luis Sanz, ha declarado que el Ejecutivo autonómico tampoco descarta ir a la vía judicial y ha recordado la obligación de servicio público que tiene Renfe.

La supresión de paradas, según ha enfatizado, supondrá que "haya personas que a determinadas horas no podrán desplazarse".

Por su parte, el Comisionado del Gobierno para el Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, un cargo "a sueldo" de Óscar Puente, al depender directamente de su Ministerio, ha defendido en Valladolid la reestructuración de frecuencias y ha declarado que el debate que se ha generado es "artificial y está fuera de contexto", ya que, en su opinión, Sanabria cuenta con servicios ferroviarios "escalonados que garantizan una prestación de muy buena calidad".

Al inicio de una jornada del CES, ha indicado además que es "una práctica habitual en toda la Unión Europea" que los servicios de Alta Velocidad se adapten "a la demanda real de los ciudadanos que utilizan los trenes", según declaraciones recogidas por Europa Press.

El PSOE local enmienda los datos de Renfe

En Zamora, el PSOE local de Zamora ha desmontado los datos de Renfe relativos a frecuencias respecto al número de habitantes y lo ha hecho por boca de su secretario general, David Gago, que además es geógrafo. Frente a las cifras esgrimidas por el operador ferroviario que hizo suyas también la procuradora socialista Laura Pelegrina, que aluden a mil habitantes al hablar de la parada sanabresa del AVE, Gago ha recordado que la comarca suma 6.000 vecinos y a ellos hay que añadir el área de influencia de Braganza y el nordeste portugués, con entre 40.000 y 50.000 viajeros potenciales.

Gago ha asegurado que las palabras de Pelegrina no le representan y frente a ellas ha subrayado las del secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, que ha visto la reducción de frecuencias en Sanabria "un error" que debe solucionarse en el ámbito político. Gago ha aludido al potencial de viajeros portugueses para viajar en avión desde Madrid y "eso también son servicios que facilitan la economía y vertebran el territorio". Se ha referido al potencial del AVE para el asentamiento de población y la vertebración de zonas "históricamente deprimidas", motivo por el que el PSOE de Zamora no va a dar "ni un paso atrás porque hay un número que a un señor de un despacho de Madrid no le sale".

El alcalde de Vigo no se va a "dejar asustar"

Estas reacciones se han producido después de que a primera hora de este viernes las asociaciones Viriatos, Tierra Sostenible, Agricultores y Ganaderos Libres de Zamora y la Unión del Pueblo Leones presentaran una denuncia por prevaricación y abandono de los servicios públicos contra el presidente de Renfe Álvaro Fernández Heredia, el presidente de ADIF, Luis Pedro Marcos, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible José Antonio Santano y el alcalde de Vigo, Abel Caballero, como instigador. Un alcalde de Vigo que ya ha dicho que no se va a "dejar asustar" por la denuncia.

José Antonio Sebastián, este viernes, en la jornada del CES en Valladolid. | NACHO GALLEGO - EFE

En la denuncia se piden también medidas cautelares que reviertan la eliminación de paradas que se ha producido en la estación de Otero Sanabria AV.

La abogada que lleva el caso, Pilar Calvo, argumenta que cuando se construyó el AVE fue declarado de utilidad pública. En octubre del año pasado se abrió el tramo de Pedralba a Galicia y se aminoraron los tiempos de circulación por lo que no había motivos para reducir paradas en Sanabria "que tenía seis llegadas y cinco salidas y ahora se ha quedado con cuatro y cuatro". Según el relato de la abogada se eliminan las salidas de primera hora de la mañana con lo cual se deja prácticamente sin servicio a la comarca, "lo que ha afectado a mucha gente de Zamora que trabajaba en Sanabria y también a los que iba tenían necesidad de un servicio en la capital. Según el presidente de Renfe se han cerrado los servicios del AVE en Sanabria por un motivo de interés público, pero la declaración de interés público lleva aparejados en los trámites legales entre los que se incluye el de audiencia a los interesados y una declaración de interés público por parte del ministerio de Transportes".

Entendemos, prosiguió Calvo, "que ese cierre de paradas por razones de interés público que no ha sido declarado y que va además en contra de la utilidad pública de la línea provoca que sea una decisión injusta arbitraria con lo cual entraría dentro del presunto delito de prevaricación y también al provocar un posible cierre de servicios públicos en Sanabria entraría dentro de ese delito que recoge el Código Penal". Acompañaron a la abogada en la presentación de la denuncia Manuel Herrero de UPL Luis Rodríguez San León, Ana Morillo y José Almendral de los Viriatos y Marcos Alonso de la Asociación de Agricultores y Ganaderos Libres de Zamora.

Suscríbete para seguir leyendo