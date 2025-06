Alerta en Zamora por lo que está pasando en las colonias felinas: "Llamad a la policía"

El grupo de Facebook en defensa por los animales en apuros "Z Amor Alosanimales" compartía en las últimas horas una alerta por lo que está sucediendo en una de las colonias felinas de la ciudad.

Según publican en la página, "cuatro individuos jóvenes están intentando coger de las zonas en las que están los gatos comunitarios de las colonias algún pequeño que se deje acercar o directamente acariciar".

"No se sabe con qué finalidad, pero por su actitud no pinta que para nada bueno, si no más bien todo lo contrario", añaden en el mensaje de advertencia publicado en esta red social.

A los vecinos de la zona se les pide proteger a los animales: "No dejes que les hagan daño, los cojan y que les puedan hacer cosas horribles". En el caso de que este grupo sea visto, solicitan grabarlos con el móvil y llamar a la policía municipal o al 112.

"Gracias por no mirar hacia otro lado. Los animales con los que compartimos la ciudad merecen respeto y ayuda", apostillan.