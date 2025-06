Los funcionarios del Ayuntamiento de Zamora se suman a las movilizaciones de bomberos y policías

Bomberos y Policías Municipales de Zamora han retomado este viernes sus protestas por la negociación de sus condiciones con la Concejalía de Personal de la ciudad y lo han hecho con la suma ahora del resto de funcionarios municipales representados en la Junta de Personal del Ayuntamiento de Zamora.

Más de un centenar de representantes de los trabajadores y funcionarios han protagonizado durante una hora una ruidosa protesta en la Plaza Mayor, a las puertas de la Casa Consistorial, para dejar patente su malestar por el retraso en una negociación colectiva que todo indica que se va a prolongar más allá del verano. Mientras agentes de la Policía Municipal e integrantes del Cuerpo de Bomberos de la capital siguen a la espera de que les convoquen a una nueva reunión negociadora, el malestar se ha trasladado ahora también al resto del personal funcionario que se ha incorporado a las movilizaciones.

La presidenta de la Junta de Personal del Ayuntamiento, Marta Pérez, ha explicado que a las protestas se ha incorporado, no solo un sindicato, sino toda la representación de los funcionarios del Consistorio zamorano, "tanto bomberos, como personal de oficina y policías" debido a la "falta de responsabilidad del equipo de Gobierno" y su insensibilidad con unos trabajadores que "ya no tienen confianza" en ese Gobierno municipal porque "ven afectados sus derechos laborales". Marta Pérez ha afirmado que lo que quieren es "sentarse a negociar" y eso no es "llegar a sentarse, convocar y desconvocar, sino llegar a un acuerdo, cumplir unos plazos y esos acuerdos con responsabilidad".

Ha pedido modificar el actual acuerdo regulador, que data de 2010 y que "está desfasado y es ilegal en muchos de sus artículos", ha señalado la presidenta de la Junta de Personal, que ha reclamado además una nueva relación de puestos de trabajo que garantice la organización y defina las funciones claramente "para llegar a una mejor eficacia administrativa y que revierta en el servicio a los ciudadanos" y la implantación de una carrera profesional que ya tienen otras administraciones para reconocer "el mérito, la formación y la trayectoria profesional de todos los funcionarios".

Ha lamentado que el departamento de Personal esté insuficientemente dotado, pese al superávit del Ayuntamiento de Zamora. El Consistorio actualmente tiene en nómina medio millar de trabajadores, pero una parte de ellos no son funcionarios, sino personal laboral que inicialmente se ha desmarcado de las protestas. Entre ese personal laboral figuran los trabajadores de oficios, principalmente, como los del cementerio, los trabajadores sociales o los de jardinería, que sí han llegado a un acuerdo, pero que este aún no se ha firmado ni incluye otras reivindicaciones comunes como la relación de puestos de trabajo o la implantación de la carrera profesional.

"Si no hay una seriedad en seguir con los acuerdos y marcar unos calendarios, nosotros vamos a seguir con un calendario de movilizaciones hasta que no lleguemos a un acuerdo", ha advertido la presidenta de la Junta de Personal.

Bomberos y policías han respaldado esas peticiones y han denunciado además que la concejala de Personal "se está riendo de nosotros" porque aún no les ha convocado para abordar reivindicaciones específicas de estos colectivos, a mayores de las del resto de funcionarios, como es el cálculo del complemento específico, según ha detallado el representante de los bomberos, Miguel Ángel Jurado.

Suscríbete para seguir leyendo