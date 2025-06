Expertos certifican que el trofeo del ciervo Ramiro lo tenía el acusado

La línea genética de alta calidad del ciervo semental, bautizado Ramiro por su dueño, no defraudó: "la morfología de las cinco puntas, una de ellas doble e inimitable, es solo exclusiva de este individuo", valorado en 11.500 euros. La cornamenta, que podría venderse por 8.000 euros y es el "equivalente a la huella dactilar en humanos", era inconfundible, según los informes periciales.

Los expertos afirman que el trofeo incautado al procesado identifica "con una fiabilidad del 99%" al animal abatido el 19 de septiembre de 2021 en la dehesa de Fontanillas con uno de los múltiples trofeos no homolados por la Junta de Castilla y León, junto a cabezas de lobos, colgadas del merendero, el vecino de Fadón de iniciales A.M.F., juzgado ayer por furtivismo y robo con fuerza en las cosas. Un ejemplo de que el imputado es un cazador furtivo para la acusación particular.

La Fiscalía de Zamora le acusa de la muerte del venado de dos disparos certeros junto al corazón en un espacio privado, reserva cinegética situada en Arcillo de Sayago con dos vallados perimetrales. El procesado actuaría en noche de luna llena y en época de berrea, un plan medido, según la acusación. Aprovecharía "la fecha en la que los ciervos están más descuidados con sus 15 o 20 hembras, centrados en el apareamiento", explicó el titular de la dehesa en el Juzgado de lo Penal.

El titular de la finca privada acusa al cazador de robo con fuerza por entrar en la dehesa tras saltar la valla de más de dos metros para abatir la pieza, decapitarla y llevarse la cabeza. El cuerpo de Ramiro quedó en la zona central del recintro, lugar en el que el animal permanecía por costumbre, apuntaron el propietario y el guarda de la dehesa, en la que residía con su familia para vigilar que ningún intruso accediera a la propiedad vallada en todo su perímetro "para crear un espacio hermético para que los animales no salgan, con postes metálicos con un sistema de detección sónica que detecta los disparos", explicó el titular de la dehesa.

El guarda: "Supe desde el primer momento que era Ramiro"

El guarda, que realiza rondas nocturnas junto con otro empleado que las refuerza y vigila de 8.00 a 20.00 horas ademñas, fue quien halló el cuerpo del ciervo, uno de los mejores ejemplares de la dehesa adquiridos a uno de lo criadores especializados y más prestigiosos del España. Las dos detonaciones que escuchó hacia las 7.00 horas le pusieron en alerta. Avistó a un grupo de buitres acechando a un animal, se aproximó y "supe desde el primer momento que era Ramiro" ya decapitado. "El cuerpo estaba caliente", manifestó el empleado. El cuerpo presentaba dos disparos en las costillas, en la escápula. Eran impactos "certeros, dirigidos a órganos vitales", abundó uno de los peritos.

El ciervo Ramiro en una foto pastando en la dehesa de Fontanillas. / Cedida

El acusado no declaró

El juez no pudo escuchar al experto cazador y exmilitar que se acogió a su derecho a no declarar, aunque proclamó su inocencia al final del juicio: "No di muerte a ese animal ni tuve nada que ver". La pena que pidió para la fiscala jefe, María Ángeles Cordero, fue una multa de 1.800 euros, el pago de los 11.500 euros en los que estaba valorado el ciervo, más intereses de demora; y la prohibición de cazar durante tres años. La abogada de la acusación particular solicita tres años y medio de cárcel por el delito de robo con fuerza, cinco de alejamiento respecto de la dehesa y la misma indemnización.

Estos especialistas describieron que la exclusividad del trofeo de cada animal responde a valores genéticos, a la base ambiental en la que crece, alimentación, temperatura y del afilado de cuernos que realiza el animal a lo largo de su vida. Aunque pierden los cuernos en el desmogue una vez al año, este experto en la morfología de los mismos especificó que la forma de los que salen es idéntica a la de los que han perdido cuando están ya en edad adulta, como Ramiro que había cumplido los 8 años.

Un ejemplar de calidad excepcional Ramiro "era un ejemplar de calidad excepcional, un ciervo diferente que estaba totalmente identificado, había muchas fotografías suyas", con una cornamenta inconfundible, según el profesor de la Universidad de Veterinaria de León e integrante de la Academia de Ciencias Veterinarias, experto en morfología de cuernos. La misma conclusión tajante de quienes sometieron a análisis las fotografías que publicó el imputado en sus redes sociales presumiendo del trofeo, con las manos ensangrentadas todavía y las cotejaron con las múltiples imágenes tomadas en la finca. Las dudas que trató de sembrar el abogado de A.M.F. no lograron echar abajo la certeza de los expertos en el origen del trofeo incautado: era de Ramiro, indicaron la perito de la Unidad Técnica Central del Seprona y de la de la Guardia Civil. El letrado, que solicitó la libre absolución por falta de indicios y pruebas, quiso llevar desvirtuar las conclusiones de los peritos al identificar un pequeño agujero en la parte anterior del cráneo del ciervo e intentar vincularlo con un disparo. No logró una afirmación indubitable e incluso una de las peritos le indicó que podía ser la cicatriz de una lesión sufrida a lo largo de la vida; otra, que el agujero era "demasiado pequeño para ser compatible con un disparo". La jefa del Seprona de Zamora apostilló que ningún cazador dispara a la cabeza del ciervo porque lo más valioso que tiene es, precisamente, la cornamenta y puede resultar dañada por el impacto de la bala.

El procesado a la Guardia Civil: "¿Quien ha sido el chivato?"

"¿Quién ha sido el chivato?". La pregunta formulada por el acusado ante los guardias civiles que realizaron la entrada y registro en la merendero de su propiedad donde hallaron el trofeo de Ramiro volvió a resonar en el juicio en boca de los agentes que la escucharon. Los mismos que siguieron el rastro de las pruebas que el imputado por furtivismo fue dejando en sus redes sociales.

La principal pista fue la fotografía con su hijo junto a la cornamenta de Ramiro y un rifle, manchadas aún las manos de sangre tras haber despiezado la cabeza del animal, imagen localizada en Internet por el dueño de la dehesa de Fontanillas, la misma que colgaba junto a la cornamenta del ciervo semental en la pared del merendero con una placa con los nombres de ambos.

La retrospectiva apareció cuatro meses después de que el cuerpo de Ramiro fuera hallado por el guarda de la dehesa, aún caliente. La falta de pruebas impidió que el Seprona de la Guardia Civil hallara un presunto culpable hasta que el dueño de la finca y del animal localizara la foto en el Facebook del cazador acusado y aportara esta nueva prueba con un informe técnico sobre la coincidencia de la cornamenta con la de Ramiro con ese trofeo.

El titular de la finca, que no reclama el lucro cesante, el dinero que habría ganado con las crías del excelso animal (unas 17 tras el apareamiento), describió el terror que infundió en su mujer y sus hijas el asalto a este espacio privado donde tiene una casa familiar, a la que no han vuelto por la sensación de inseguridad, "de que puedan presentarse dando tiros en tu finca de madrugada".

