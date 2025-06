Los zamoranos tiran todos los días una tonelada de muebles y electrodomésticos a la basura

El Ayuntamiento de Zamora va a iniciar una campaña para fomentar el buen uso de los contenedores de residuos y propiciar que los elementos voluminosos, como muebles o electrodomésticos no se dejen en la calle sin más, sino que se llame a un teléfono para concertar su recogida. Así lo presentaba el concejal de Obras, Pablo Novo, que aportó un dato esclarecedor: cada día se recoge en Zamora una tonelada de muebles y electrodomésticos tirados a la basura.

La campaña se realizará, en primer lugar, con la colocación de carteles informativos mediante vinilos pegados sobre los propios contenedores para indicar qué se puede tirar y que no en cada uno. Por ejemplo, los briks o los pañales no se tiran en el contenedor azul de papel y cartón, el amarillo es para envases domésticos de plástico y metal, pero no objetos de plástico, cápsulas de café o aparatos electrónicos; en el verde de vidrio no es apto para platos o vasos rotos, vidrio plano o porcelana, mientras en el contenedor gris hay que echar los residuos no reciclables, siempre en bolsa cerrada.

PUNTO LIMPIO MOVIL SEMANAS IMPARESUBICACIÓN LunesSiglo XXI Martes Calle Burgos MiércolesPlaza Goleta JuevesAvenida de Portugal ViernesPlaza Mayor SábadoDoctor Fleming SEMANAS IMPARESUBICACIÓN LunesCalle Valorio Martes Cuesta del Bolón MiércolesÁngel Nieto JuevesCañaveral ViernesSan Frontis SábadoPlaza Canteras del Raposo

Los vinilos incorporarán además el número de teléfono (980 510 221) al que los ciudadanos deben llamar para concertar, de forma gratuita, la recogida de enseres voluminosos tales como muebles, somieres o colchones, entre otros, y la limpieza de pintadas, señaló Pablo Novo. La misma información se trasladará a todos los hogares mediante el reparto de 20.000 dípticos por toda la ciudad.

El servicio de limpieza de pintadas es una prestación diaria y gratuita. Para ello, los vecinos interesados podrán contactar a través del mismo número de teléfono con el servicio e indicar cuáles son las pintadas a eliminar y su ubicación. De este modo, el servicio analizará la viabilidad de la limpieza en función de la superficie o los materiales vandalizados, para poder llevar a cabo su eliminación. Los interesados deberán registrar su petición a través de la sede electrónica o a través de los registros municipales presenciales en la Plaza Mayor y en la Calle de Santa Ana.

Puntos limpios

Por último, respecto a los puntos limpios, se indica sucintamente la ubicación, horarios y algunos de los elementos que uno puede dispensar en el punto limpio fijo. En el tríptico se indica también la existencia de los ocho minipuntos limpios (La Marina, El Bolón, Pinilla, los Bloques...) en los que uno puede depositar tóners, pilas, Cds, y pequeños utensilios electrónicos. También se recoge la existencia del punto limpio móvil y las rutas y ubicaciones donde diariamente se emplaza, de lunes a sábado, en distintas zonas de la ciudad, acercando y facilitando el depósito de ropa usada, metales pequeños, cds y dvds, baterías, jeringuillas hipodérmicas y análogos, pequeños electrodomésticos, cartuchos de tinta, aerosoles, botes con restos de pintura y disolventes, bombillas y leds y tubos fluorescentes.

En los trípticos aparece también la página web del servicio de limpieza y un código QR a través del cual acceder a la misma, donde aparece detallada toda la información referente a las prestaciones efectuadas, con todas sus características.

Suscríbete para seguir leyendo