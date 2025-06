El turista atacado por mastines debe reclamar los 85.000 euros en vía civil

El turista que sufrió la fractura de varias vértebras al caer al suelo sobre una peña por la embestida de varios mastines podrá reclamar por vía civil la indemnización de 85.637 euros a la dueña de los perros y de la explotación extensiva del monte de Ribadelago, de iniciales C.C.A., tras ser absuelta por el Juzgado de lo Penal del delito de lesiones por imprudencia grave. Los animales que pastoreaban se fueron hacia el perro de compañía del turista y su esposa, de acuerdo con la declaración de ambos en el juicio.

El juez considera que no existen pruebas de que los perros mordieran al denunciante, ni del número de canes que saltaron de la finca de la Senda de Los Monjes, donde se hallaban las cabras de C.C.A., ni de que fueran todos de la ganadera. En todo caso, los mastines "se ubicaban en la explotación y la dueña tenía autorización para tener los perros sueltos". De su presencia en la zona de monte, advertían carteles que la ganadera manifestó haber colocado ella misma por indicación de los guardas forestales y que el herido y su pareja no pudieron descartar que estuvieran el día del incidente ocurrido el 16 de abril de 2019, a las 20.00 horas, hechos por los que la Fiscalía de Zamora no ejerció la acusación pública e incluso llegó a solicitar el archivo de la causa procesal, reabierta tras recurrirla el denunciante.

¿Le tiraron los mastines o su perro de compañía?

Las dudas sobre la veracidad del relato del denunciante sobre cómo se produjo el ataque están presentes en el texto que avala la absolución de la ganadera, puesto que mientras el herido manifestó en el juicio que "los mastines le rodearon y le golpearon en el gemelo de una de las piernas y cayó de espaldas, golpeándose con una peña y fracturándose varias vértebras", contó otra versión al hombre que espantó a los perros.

El denunciante explicó a ese testigo que "lo había arrastro el perro mascota y se había resbalado porque era un día lluvioso". Los guardias civiles que auxiliaron al herido coincidieron en que "el aviso que recibieron fue por la caída de un senderista con motivo de un forcejeo con los perros mastines", pero que "no se les comunicó ningún ataque, ni la existencia de mordedura de perros". El atestado habla de "una que estaba caminando por dicho lugar se había resbalado produciéndose un fuerte golpe en la espalda que le impedía moverse".

Informes médicos: una caída casual

A estas pruebas, se suman los informes médicos de la asistencia del herido en el Hospital Virgen de la Concha de Zamora que recogen como motivo del ingreso la "urgencia casual" y como "enfermedad actual", y que se refieren a "un paciente de 40 años que ingresa procedente del servicio de Urgencias tras caída casual con traumatismo a nivel dorso lumbar". El parte de asistencia del Hospital Gregorio Marañón del 13 de mayo apunta que la caída fue casual.

Perros que nunca habían atacado a personas

Entre los argumentos para cimentar la absolución por falta de pruebas concluyentes, el juez agrega que "no hay constancia de que esos mismos perros tuviesen antecedentes de ataques a personas", argumenta el juez en base a la declaración de la propietaria que reconoció en el juicio que si había habido forcejeos y peleas con otros perros para añadir que el denunciante "reconoció que no fue mordido" y que, aunque su esposa manifestó que tenía una herida en un dedo durante el incidente, "no consta que fuese atendida por los servicios sanitarios ni siquiera que esa herida fuese causada por los mastines y no por su perro mascota cuando lo cogió en brazos" para evitar a los canes que pastoreaban.

Llegados a ese punto, la sentencia apunta que "no ha quedado acreditado que el perro del denunciante fuese sujetado por una correa" y se remite a la declaración del único testigo, la misma persona que irrumpió con un palo y pudo espantar a los mastines y que relató en su primera declaración que la mascota iba suelta, "sin correa" junto a la pareja. n

