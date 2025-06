"Este premio nos llega porque somos un muy buen equipo"

Elier Ballesteros, CEO de Embutidos Ballesteros, será galardonado por CEOE Zamora con el Premio Empresario del Año. Un reconocimiento que atribuye a todo un equipo de personas que confía en la empresa, hace posible que mantenga su actividad y siga creciendo conjugando su carácter tradicional con la innovación.

¿Qué supone para usted recibir de CEOE Zamora el Premio Empresario del Año?

Pues para nosotros es como ganar un Óscar para un actor. Es muy especial, por nuestros orígenes. Mi padre fue un empresario muy dinámico en Zamora. Ya en el año 82, fue uno de los promotores, con la AZE (Asociación de Zamoranos Empresarios), de la primera Feria de Productos de la tierra. Y yo sé lo que es el trabajo de CEOE ya que he estado 12 años ahí, es mi casa, es la casa de todos los empresarios.

¿Por qué cree que merece este premio?

Para mí, se lo merece mucha gente. Es verdad que hay muchos empresarios de Zamora, muy buenos. En nuestro caso creo que la actitud que hemos tenido con CEOE, lo que hemos aportado es muy importante. Hemos recibido muchos premios de distinta índole, pero este es, sin duda, el más importante. Yo he estado 12 años en CEOE y hemos vivido momentos muy delicados, otros muy buenos. Sinceramente he aprendido mucho, sobre todo, con Chema, que he estado 11 años con él, que es el presidente de la CEOE. He aprendido a decidir muchas cosas empresarialmente y también a ser buena gente. Chema es uno de los que me ha inculcado siempre eso, porque es una gran persona.

Embutidos Ballesteros es una empresa familiar con décadas de trayectoria. ¿Cómo fueron esos inicios.

Fueron duros, pero muy bonitos. Era otro tipo de comercio, era otro tipo de industria. Antiguamente, yo me acuerdo de las primeras ferias de productos de la tierra, que nos juntábamos todos a la hora de comer, y cada uno ponía sus productos. Nos juntábamos 30 o 40 personas a comer allí como familia. De ahí nacieron muchos comercios zamoranos. Hubo muchas empresas de queso, que después se instalaron en Zamora, de embutidos, de chocolates. Esas ferias primeras fueron fundamentales en el comercio zamorano.

De aquellos inicios ha habido una evolución importante en Embutidos Ballesteros, que ha ido cambiando con el tiempo, con los gustos de los clientes....

Ahora es otro tipo de comercio. No perdemos la esencia en la producción del embutido, nuestros lomos, nuestros adobos, pero hemos metido gamas nuevas. Estamos ahora con la cuarta gama (croquetas, cachopos, sanjacobos) y con los marinados, de empanados. Y estamos intentando irnos a otra línea de fabricación de pizzas. Una pizza casera, una pizza que cuando la tengamos tiene que ser espectacular. Estamos ahora con pruebas porque tenemos que evolucionar. También hemos instalado este año en la fábrica una loncheadora, porque es una demanda creciente el loncheado. El cliente que pasa por nuestras tiendas todos los días es el que, día a día, nos hace a nosotros crecer y evolucionar.

Es una empresa tradicional, por tanto, que en ningún caso está reñida con la innovación.

Sí, totalmente. Es que hay que hacerlo así, si no estarías fuera de mercado. Es verdad que nuestro embutido, por ejemplo, lo hacemos como nos enseñó nuestra abuela la "Pepona", seguimos haciéndolo igual. Y lo demás, intentamos aprender, intentamos hacer cosas nuevas y que la gente nos lo demande y le guste, y no hay otra. También es fundamental la confianza plena que tienen en nosotros los proveedores, entidades bancarias que están ahí, que apuestan por nuestra empresa, que hay momentos que no son fáciles y ahí están. Y este premio es también de los trabajadores, que son parte de nosotros, son de la familia.

Hay empleados que están con ustedes desde hace décadas.

Así es. Hay gente que lleva 37, 34, 28 años con nosotros, toda una vida. Cuando hablo de empresa familiar, hablo de todo un conjunto, de nuestros 47 trabajadores, de nuestros asesores. Esto es un equipo y el reconocimiento nos llega porque es un muy buen equipo.

¿Cree que el oficio de carnicero se está perdiendo?

Se está perdiendo todo. Uno de los problemas que tenemos en la empresa, cualquier empresario, además, es la falta de personal. No quiere trabajar nadie. Por un lado, las políticas que se aplican que la gente no quiere trabajar porque cobra igual o parecido si no lo hace; por otro, la falta de formación; y también el absentismo laboral, sobre todo, en esta zona.

En la actualidad, ¿cómo definiría a Embutidos Ballesteros?.

Lo voy a definir en dos eslóganes. Cuando empezó mi padre, era "Del fabricante al consumidor" y ahora decimos "Nuestro sitio está a tu lado".

Esa cercanía se ha conseguido, en parte, gracias a la atención en las tiendas. ¿Cómo ha sido la expansión de Embutidos Ballesteros desde la fábrica en Toro?

El motor de todo está en la fábrica de Toro, de 4.500 metros cuadrados. Allí fabricamos embutidos, lomos, jamón, los productos de la cuarta gama, el loncheado. Y hemos abierto tiendas propias. Ahora tenemos 10: 4 en Zamora, 2 en Salamanca, 2 en Valladolid y 2 en Toro. Tenemos también una empresa en París, liderada por un zamorano y estamos en más de 50 establecimientos también con nuestros productos. En un futuro, queremos abrir en todo Castilla y León, alguna tienda más en Valladolid, puede que en León o Palencia. Una parte de Embutidos Ballesteros, ahora ya menos, eran las ferias, hacíamos 25 o 30 ferias al año.

Su negocio es referente para otras empresas de Zamora a la hora de hacer lotes de empresas.

Sí, somos muy fuertes en este tema. Tenemos más de 400 empresas de clientes. Lo importante en un lote de Navidad, por ejemplo, es el jamón, el embutido, el queso, y ahí somos líderes. Además, siempre trabajamos un producto de kilómetro cero, siempre tiramos para nuestra tierra. Intentamos, no siempre lo conseguimos, que sea producto de aquí de la zona, de Zamora. Y cada día estamos más implantados en el tema de lotes de empresa, y cada vez la gente confía más en nosotros. Nos gusta que la gente de Zamora y el empresario de Zamora confíen en nosotros para sus compromisos.

¿Qué retos cree que hay por delante del sector cárnico artesanal en Castilla y León?

Pues no lo sé, pero en nuestra empresa con poder mantenernos sostenibles y sacando productos nuevos que se instauren en nuestras tiendas y a nuestros clientes les gusten, yo creo que es suficiente. Es muy complicado.