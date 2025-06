Enrique Onís, presidente del barrio zamorano de San Lázaro: "Es necesario recuperar el sentido de barrio, porque se ha perdido"

Enrique Onís lleva siete años como presidente de la Asociación de Vecinos de San Lázaro y su objetivo principal es tratar de dinamizar la vida de la comunidad en unos tiempos en los que manda el individualismo y poca gente se implica

¿Por qué se implica en la presidencia de la Asociación?

Dejó la presidencia Paco Poyo, hubo elecciones, no se presentaba nadie más y esto tenía que continuar de alguna manera. Yo no estaba en la directiva, pero sí echaba una mano y di el paso al frente.

¿A qué se dedica una asociación de vecinos como la suya?

Nuestra principal tarea es tratar de dinamizar la vida del barrio, y cubrir lo que el Ayuntamiento no hace. Programamos actividades para niños, mayores y en general tratamos de dinamizar un poquito un barrio que posiblemente sea el más grande de Zamora o el segundo, no lo tengo muy claro.

¿Cuál es el principal problema que tiene el barrio desde su punto de vista?

Mantenimiento de las calles, sobre todo en la zona alta, lo que podríamos considerar la zona antigua. Es una zona mal diseñada, porque es muy antigua, carece de aceras y no hay control del tráfico, que es uno de los principales problemas que tenemos, al menos en esa zona de arriba que le digo. En su día sí se llevaron a cabo algunas actuaciones para facilitar la circulación, se pusieron calles de sentido único, por ejemplo. Pero hay ahora mismo calles muy largas, me refiero por ejemplo a Manuel Fernández o la calle Sol en las que hay días en los que parece que hay carreras de coches, porque hay gente que va unas velocidades poco adecuadas. Y son calles que al no tener acera, puede salir alguien de casa en el momento que pasa un coche y puede haber algún problema.

En la parte histórica del barrio hacen falta pasos elevados o alguna medida para calmar el tráfico

¿Lo sabe el Ayuntamiento?

Es una lucha continua que tengo con el Ayuntamiento. La solución estaría en la construcción de pasos de peatones elevados, que ayuden a calmar el tráfico y que obliguen a los automóviles que circulan a velocidad excesiva a frenar. O bien poner las típicas bandas de sonido, de rodadura. Yo creo que esa sería la solución.

Por esa zona vive, además, mucha gente mayor. ¿O se va rejuveneciendo esta parte del barrio?

Muy lentamente. Pero sigue siendo un barrio bastante avejentado, con casas antiguas y gente bastante mayor, que convive con otra parte del barrio, la más baja por entendernos, con casas más modernas y más activa.

¿Colabora la gente con la Asociación de Vecinos?

Hay poca gente implicada. El asociacionismo se pasó de moda hace unos años. ¿Por qué razones?. Vaya usted a saber, pero ese sentido de barrio se ha perdido. ¿Ayuda?. Pues hombre, sí tenemos ayuda, de gente que nos echa una mano y hace lo que puede dentro de sus posibilidades. Mucha gente te dice, pues llámame y te echo una mano, o colabora para una cosa puntual. Pero necesitaríamos gente que estuviera más implicada y cambio generacional. Pero la gente joven no está por la labor, no le apetece.

Pero, ¿sería necesario recuperar ese sentido de barrio?

Totalmente, yo creo que recuperar el sentido de barrio es necesario: que la gente se una para hacer cosas y poder pedir reivindicaciones entre todos. Porque una cosa es que pida algo la Asociación, porque por mucho que seas el presidente, como no tengas a todo el barrio detrás es bastante complicado conseguir cosas.

En las fiestas tenemos el pregón con cacahuetes, la comida popular o el arroz con leche después de la procesión

¿Tenían que estar más unidos también todos los barrios?

Si, no hay asociacionismo, la gente nos hemos desligado de todo y decimos, yo lo mío. Te dicen "mi calle, mira a ver", "me molesta ese contenedor". Pero bueno, ese contenedor es para todos y es el único sitio donde se puede poner: "pero es que me molesta". Le cuento un caso: unos vecinos denunciaron un par de bancos en Las Vistillas y el Ayuntamiento tuvo que quitarlos, porque se sentaba la gente en verano a hablar y le molestaba a alguien.

¿Las fiestas, con su programa tradicional?

Hacemos lo que podemos. Está todo el mundo invitado a las fiestas. Por ejemplo el domingo hay comida popular y por dos euros se puede comer un buen plato de arroz a la zamorana con refresco, pan y postre. El viernes tenemos el pregón con los cacahuetes y el martes la procesión y el arroz con leche.

