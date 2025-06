La economía zamorana crecerá este 2025 por debajo del 2%

La economía zamorana crecerá este año 2025 a una velocidad más moderada que la del conjunto del país y la de la comunidad autónoma. Si en Castilla y León está previsto un incremento del Producto Interior Bruto del 2,2% al final del presente curso (un 2,5% para España), es más que probable que la provincia no consiga llegar al 2%. Y, todo ello, sin tener todavía demasiado claro cómo va a impactar en la actividad la creciente tensión comercial y geopolítica abanderada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Estos son los números incluidos en el último número del informe Previsiones Económicas de Castilla y León. Un documento que se atreve a lanzar una estimación cómo estará la economía el año próximo, con una primera cábala sobre un crecimiento del 1,7% en el ámbito regional.

La fortaleza de la demanda interna, especialmente del consumo privado, se esconde detrás de los buenos datos de crecimiento durante el pasado 2024 y lo que va de 2025. No obstante, las previsiones de Analistas Económicos presumen que Zamora crecerá por debajo del 2% en el presente ejercicio, en contraposición a los incrementos de Valladolid (2,8%), Burgos (2,5%) y Segovia (2,3%). No obstante, estas previsiones no incorporan todavía el impacto de la guerra comercial iniciada por Estados Unidos, que sin duda afectaría al crecimiento y elevaría la inflación.

La situación de la provincia en el cómputo general contrasta con su buen momento en materia de ocupación. Según datos de la EPA, el aumento interanual del número de ocupados en Castilla y León fue del 2,3% y del 2,8% en el tercer y cuarto trimestre de 2024, respectivamente. Por provincias, con la excepción de Palencia y Soria donde el número de ocupados en el cuarto trimestre se ha reducido, en el resto se han registrado variaciones positivas, observándose en Valladolid y Zamora las tasas más acusadas (7,8% y 6,7%, respectivamente). Por sectores productivos, en estas dos últimas provincias han sido los servicios los que han contribuido al aumento del número de ocupados, si bien también adquiere protagonismo la industria, sobre todo en la provincia vallisoletana

En cuanto a los datos de desempleo, el 11,9% de Zamora es el más alto del conjunto de Castilla y León, lo que genera preocupación para el futuro de su economía.

