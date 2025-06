Los zamoranos agradecen el nivel de los primeros exámenes de la PAU

Los nervios de los minutos previos a la entrada en las aulas eran imposibles de disimular, pero, como señala Diego Martín Gallego, del IES Poeta Claudio Rodríguez, "los buenos jugadores se crecen en momentos importantes". Y más todavía si, una vez visto el examen, uno se da cuenta de que "no van a pillar".

Esa fue la sensación general de los cerca de 600 alumnos zamoranos que se presentan a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) tras superar los dos primeros exámenes de la primera jornada, correspondientes a las materias de Filosofía y de Lengua Castellana y Literatura.

EBAU 2025 Zamora / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

"Al final, ha sido lo esperado", reconoce este estudiante, sobre los autores por los que se preguntaba en Filosofía. "Pero quizá ‘Luces de bohemia’ ha descolocado un poco", añade, esperando que tanto él como sus compañeros "ya metidos en la dinámica, los nervios desaparezcan del todo y se rinda mejor", aspira.

En su caso, además, necesita una buena nota, pues su pretensión es estudiar el doble grado de Matemáticas y Física. "Es dura y piden un 13,7, pero creo que puedo conseguirlo", sentencia.

Mejor que los exámenes de Bachillerato

Desde el IES José Luis Gutiérrez, en Muga de Sayago, Alejandra Ortiz García reconocía que al ser una estudiante que se decanta más por las ciencias, el examen de Lengua le había costado un poco, "aunque los que hemos hecho durante Bachillerato, han sido mucho peores y ahí sí que es estaba mucho más nerviosa que ahora", compara.

En su caso, sus perspectivas de futuro están en la carrera de Matemáticas, aunque, si la nota no alcanza, optaría por una ingeniería.

Un grupo de estudiantes repasa antes de entrar a hacer la segunda prueba del día, en el Campus Viriato. | MIGUEL ÁNGEL LORENZO

Su compañera Irene Ajenjo agradece que en Filosofía haya caído el modelo cero —aquel que presenta la universidad de ejemplo para que estudiantes y profesores sepan cómo va a ser la prueba— "donde caída un poco de todo, así que me ha parecido justo. Seguramente, Descartes y Platón sea lo que más se ha elegido", vaticina esta alumna que quiere estudiar Lengua y Literatura castellanas, por lo que no tendrá problema con notas de acceso.

Los cambios, con más tiempo

Desde el IES Poeta Claudio Rodríguez, Celia Martín se queja de que los cambios para la PAU no se hayan explicado con más tiempo, a principios de curso. "Si no sabe qué va a pasar quien examina, imagina cómo estará el examinado", razona. En su caso, cree que con su boletín de notas y la Selectividad, no tendrá problema de entrar en Derecho.

Su amiga Natalia Garrido duda entre Economía o Magisterio, que lo estudiaría en el Campus Viriato. "Los profesores nos preparan muy bien para estas pruebas de la PAU", apunta.

Es una sensación general entre los alumnos, agradecidos, y lo corrobora María Jesús Crespo, profesora del IES Poeta, quien también se lleva una impresión favorable de las primeras pruebas de la PAU. "Los nervios están controlados y esperemos que las pruebas sigan siendo así de asequibles", confía.

Resultados

Con los nervios ya más templados, los estudiantes zamoranos se enfrentarán hoy, en su segunda jornada, a las pruebas de Inglés e Historia de España, entre otras, para continuar con esta intensa semana de exámenes, de los que sabrán los resultados el próximo 12 de junio.

