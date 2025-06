Artemio Pérez, expresidente de Pinilla (Zamora): "El movimiento vecinal está más apagado que encendido"

Artemio Pérez acaba de dejar la presidencia de la Asociación de Vecinos de Pinilla después de 37 años en el cargo, donde ha conseguido numerosos logros, con el apoyo de su directiva, y a la que deja saneada económicamente y con proyectos en marcha. Seguirá como presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos.

Se va con usted el último exponente del movimiento vecinal surgido en los primeros años de la democracia.

Entré como presidente por decisión de la asamblea el 16 de junio de 1988, aunque ya era vocal de Deportes en la anterior directiva que presidía Manuel Bello Castaño. Y he estado hasta el 12 de mayo de 2025. En la asamblea salió elegido un chaval joven, Miguel Ángel Cepeda, que creo que va a hacer las cosas bien y que me tiene a su disposición.

¿El campo de fútbol y las piscinas han sido el principal logro de su longevo mandato?

Si, ha sido uno de los mayores logros de la Asociación de Vecinos y de mi junta directiva, porque no soy yo solo.

¿Cómo se logro aquello?

Caja Zamora era la propietaria de todo el terreno desde la calle Salamanca hasta el ferrocarril, más de setenta mil metros cuadrados. Empezamos a trabajar en una cesión para fines deportivos porque aquello era rústico y no se podía edificar. Al unirse Caja Zamora con Caja España intervenimos para que el Ayuntamiento cambiase el plan parcial de urbanismo y el terreno pasara de rústico a urbanizable. Todo se debió a los contactos que tuvimos con el entonces alcalde, Andrés Luis Calvo, que soterró el arroyo Morisco que atravesaba el barrio. Eso fue en 1989.

Caja Zamora recalificó un terreno de más de 70.000 metros y los cedió 10.500. Allí se hizo el campo de fútbol, el frontón y la piscina

Y parte de esa parcela es la que tienen ahora.

Estuvimos negociando con Caja Zamora, que nos cedió 10.500 metros cuadrados para uso deportivo y en el resto ellos podían construir, que fue el edificio que hace esquina en la calle Salamanca y posteriormente en San Ramón también se podía edificar. Incluso en esa zona en un solar que tuvo que ceder Caja Zamora al Ayuntamiento se edificaron más adelante viviendas sociales. Fue un paso enorme. A partir de ahí empezamos a pedir permisos al Ayuntamiento para, primero, cercar el campo de fútbol, meter el agua, la luz... El campo de fútbol se hizo todo con aportación personal de los vecinos. Jamás vimos una peseta el metálico: pedíamos materiales y nos daban vales para comprar en los almacenes.

Y después llegó la piscina.

Tras el campo de fútbol construimos el frontón, lo que pasa es que por la altura de las paredes ya no lo pudimos hacer con prestación personal y se lo encargamos a una empresa. Todavía hoy no sé cómo pudimos pagarles, pero la cosa salió bien. Y luego, en 2001 nos decidimos a hacer una piscina, aunque tampoco teníamos dinero: no sé si había 16.000 pesetas en la cartilla. Tiramos para adelante, pero ha sido la obra que más quebraderos de cabeza me dio. Casi pensé en tirar la toalla, pero el ánimo de la directiva al final logró que hiciéramos las dos piscinas, el edificio de 250 metros cuadrados donde está el bar, los servicios, el botiquín, la depuradora y un comedor más la terraza del bar. Lo más sobresaliente de la Asociación no solo es hacerlo sino que lo hemos podido seguir manteniendo, que es lo más difícil, y ahí están las instalaciones. Luego posteriormente abrimos la biblioteca, con Internet y ahora tenemos en proyecto abrir el Club del Jubilado en el local donde tuvimos en bingo, en las antiguas escuelas del barrio de Pinilla. Y hemos dejado para los que vengan en proyecto hacer un campo de fútbol 7 en los tres mil y pico metros que quedan detrás del campo de fútbol, que están todavía sin usar.

Nos han aprobado una inversión de 1.180.000 euros para arreglar las aceras

¿Cómo ha evolucionado el barrio en estas casi cuatro décadas?

El boom de la vivienda vino cuando se pudo edificar en ese terreno donde antes no se podía. Ahí se han metido 200 o 300 viviendas. Luego se construyó en el Pasaje de Salamanca y hoy el barrio de Pinilla anda por los cinco mil habitantes. Ha crecido mucho y para bien. Y la Asociación ha hecho lo que tenía que hacer, porque si estás ahí para organizar unas fiestas, mejor que lo dejes. La Asociación de Vecinos, en Pinilla, es como un Ayuntamiento pequeño, hay que trabajar los 365 días al año. Quizá he sido un poco bruto y dejado aparte a mi familia, pero ahí queda el trabajo de mi directiva y estoy satisfecho. Pero ahora toca cuidar más a la familia.

¿Cuáles son las necesidades del barrio?

El año pasado se mandó al concejal de obras la relación de aceras que había que arreglar y están aprobados 1.180.000 euros para ello. Luego quedan otras necesidades en las calles, limpieza, parques, jardines, desbroces y la nueva directiva tendrá que trabajar en ello. Pero las principales aceras se arreglarán y se lo agradezco al concejal Pablo Novo, igual que agradezco a todos los alcaldes, como Antonio Vázquez, que cambió todas las tuberías del agua que eran de hierro y ahora llega bien a todos los pisos.

¿Es fácil conseguir las cosas?

Hay que batallar, porque el político yo creo que busca que te canses. Pero a mi me tenían que echar del Ayuntamiento. Pero cuando han hecho cosas se agradecen, como a Paco Guarido que nos abrió el puente de la calle Cañizal que veíamos reclamando una década y la descongestionado el tráfico.

Nunca ha pertenecido a ningún partido. Mi partido político ha sido el barrio de Pinilla

¿En lo político, se considera usted más bien de derechas?

Nunca he pertenecido a ningún partido. Mi partido político ha sido el barrio de Pinilla.

¿Dejar Pinilla significa dejar la presidencia d e la Federación de Asociaciones de Vecinos de Zamora, Faveza?

Lo hablé con ellos, lo analizaron y al no haber inconveniente en los estatutos, ahí sigo, trabajando por los 14 barrios que pertenecen a Faveza, con la misma ilusión y las mismas ganas.

¿Cómo está el movimiento vecinal?

Está más apagado que encendido. Podríamos hacer mucho. Si estuviéramos todos unidos tendríamos tanto poder o más que el Ayuntamiento en Zamora, porque es todo el conjunto, somos 24 barrios que unidos podríamos hacer lo que no estamos haciendo y sí reivindicando. Ahora mismo, con esto de la zona de bajas emisiones parece que nos hemos levantado un poco, porque hemos puesto unas alegaciones al Ayuntamiento y nos hemos unido. Me preguntan, oye ¿cómo va esto?, hay que reunirnos y parece que cuando nos toca a nosotros parece que nos movemos. Pero nos tenemos que reivindicar más, levantar más.

